Liga MX: La desventaja que Cruz Azul no puede eliminar hasta la fecha

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul celebra su tercer torneo al hilo al mando del peruano Juan Máximo Reynoso. En su primera campaña se coronaron campeones por novena ocasión en la Liga MX. En el pasado quedaron a deber como defensores del título. Finalizaron en zona de repesca.

Ahora en este Grita México Clausura 2022 los cementeros inician como líderes de la campaña con 7 dígitos, producto de dos triunfos en el Estadio Azteca, frente a Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez. El punto extra tras igualar en su último partido contra Rayados de Monterrey,

Con dicha cantidad de puntos empata en la cima con Atlas de Guadalajara, pero suma una mejor diferencia de goles, así que duerme desde hace una semana como puntero, sin embargo lo pudo hacer con tres triunfos al hilo, pues dejó escapar una ventaja de 2-0 en el Gigante de Acero.

Cruz Azul demuestra que es un equipo que se repone cuando lo requiere. Después de decepcionar a su público y quedar a deber en el Apertura 2021 planea enmendar su baja participación en este campaña, pero el 'tema de siempre' origina que su afición pierda la confianza aunque se hayan rotó los 23 años de sequía.

El asunto llamado "Cruzazuleada" es una enfermedad que acecha a los cementeros desde que perdió la final del Clausura 2013. El último minuto es el peor enemigo de los capitalinos. Después de siete años y medio de aquel inicio, hasta el día de hoy, sigue siendo la desventaja máxima que dificulta el futuro del torneo.

Aunque la Máquina es líder del torneo sus fanáticos no pueden olvidar esa pérdida de unidades en la Sultana del Norte, pues refleja que los fantasmas siguen con vida a pesar de ganar el título liguero. 'Aprender' la lección parece que aún no sucede en la institución y es algo que la afición no puede tolerar, porque esto luce ya sea como una necesidad o un caso de nunca acabar.

El problema de Cruz Azul es que empieza ganando los partidos y decide jugar a la defensiva, modo que puede ser benéfico en ciertos encuentros como negativo en otros ejemplos. Hasta ahora ya son dos puntos a analizar, ganó con poca estelaridad en el Azteca y empató en el BBVA debido a un rendimiento poco convincente de un club grande. Aunque rescató un punto su público lo considera una derrota que no se olvidará.

