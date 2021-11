Liga MX: La era Vergara en Chivas ha traído más penas que gloria; estos son los datos duros de la gestión

Jalisco.- Chivas selló un nuevo fracaso en su más reciente historia, la que está llena de uno tras otro, pero no es algo nuevo pues el equipo rojiblanco ha quedado a deber mucho más de lo que los aficionados pueden imaginar pues lo que se supone que era el nacimiento de un equipo top con la llegada de Jorge Vergara ya hace 19 años no ha terminado de culminar ese gran proyecto y ahora con su hijo se confirma de que las palabras no han pasado.

Jorge Vergara tomó las riendas de Chivas para comandarlo en la Liga MX como uno de los mejores equipos en el 2002 y desde su llegada se notó el cambio, hubo grandes jugadores en esa época y el título no se hizo esperar pues solo 4 años más tarde de iniciar su gestión ya el equipo se pensaba que iba a ese gran punto del que tanto se hablaba, ser el nuevo máximo ganador y hasta ampliar su ventaja ante el máximo rival como América, pero solo fue el inicio de una sequia importante.

Si bien Chivas tuvo muy buenos torneos con lideratos y con muchas grandes acciones en Liguillas, no fue más que un espejismo pues no se ganó nada, esto hablando en la Liga MX, pues en torneos como Copa Libertadores disputó una final y le compitió a más de un equipo importante de Sudamérica. Pero los datos importantes apenas se iban cocinando, ahora con este gran fracaso se puede hablar de una gestión muy mala en la historia de Chivas, una de las peores.

De acuerdo con el periodista Eduardo Camarena, Chivas en "La Era Vergara" ha perdido mucho más de lo que ha ganado, desde el 2002 que fue el primer contacto de Jorge Vergara con el equipo a la fecha que ahora lo maneja su hijo Amaury Vergara se han disputado 38 torneos cortos en donde en 21 de ellos Chivas no ha calificado a Liguilla, poco más de la mitad de los torneos el Rebaño los ha visto desde casa pues no ha podido cumplir con las expectativas de su historia.

Datos fuertes de Chivas en la Liga MX | Foto: Captura

Su racha fue cortada en el 2017 cuando volvió a entrar a Liguilla y fue el mejor año en mucho tiempo Chivas en 3 torneos, Liga MX, Copa MX y Concachampions pues lograron ganar los 3 títulos, aún bajo la mano de Jorge Vergara, su segundo título de la liga local llegó caso 10 años más tarde. Pero lo que parecía una nueva oportunidad para despegar en busca de la excelencia se convirtió en una nueva mala racha de ausencia en la pelea por el título.

La historia más reciente, aproximadamente los últimos 4 años de los 8 torneos Chivas solo ha podido calificar en una ocasión a Liguilla llegando a semifinales, el resto no pudo pelear por un lugar y en las más recientes oportunidades ya en la Liga MX con el tema del Repechaje ni siquiera entró a pelear un puesto, eso sin contar que en el Clausura 2020 tampoco calificó por haber quedado suspendido por la pandemia de Covid-19.

Con todo y eso, ahora la nueva era de Amaury Vergara que tambien ha formado parte de esa crisis pero espera poder tener la oportunidad sacar la mejor versión de Chivas, esa en donde talvez tampoco fue campeón pero siempre estuvo entre los equipos que pelearon para ser protagonistas y buscar alguna chance para el título.