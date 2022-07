Liga MX: La falta de gol afecta en Chivas, reconoce su DT Ricardo Cadena

Tras la dolorosa derrota por la mínima diferencia ante el Atlético de San Luis en el Estadio Akron ocasionó la reflexión para el cuerpo técnico de las Chivas del Guadalajara, encabezado por Ricardo Cadena, quien lamentó que la falta de gol afecte en el funcionamiento del equipo rojiblanco.

“La falta de gol nos está afectando, hemos buscado variantes para mejorar el funcionamiento brindándoles a los jugadores distintas herramientas que nos permitan sacar un mejor resultado. Buscamos generar situaciones de varias maneras, se tomaron malas decisiones en el juego”, expuso.

Además, el estratega del Rebaño Sagrado expuso que no estuvieron finos, ya que las variantes no fueron suficientes para convertir el gol que necesitaron. “Es triste perder así, en dos juegos consecutivos como local no conseguimos ganar. Soy el responsable de esta derrota”, lamentó.

“Muchas veces las condiciones de los partidos no ayudan a que los jugadores distintos aparezcan. Quizá no recibieron en una posición cómoda o no encontramos la manera de darles los espacios para lucir. San Luis es un equipo complicado, ya que te cierran los espacios”, concluyó.