Liga MX: La hace cansada en Pumas, Dani Alves quiere ir donde haya competencia

Pese a que aún no hay una decisión, Dani Alves se ubica en la mira de algunos clubes de talla mundial que se interesan en sus servicios, pero encaja en el nivel de los Pumas de la UNAM y en el planteamiento táctico de su director técnico Andrés Lillini.

Dani Alves es el futbolista en activo con más títulos en la historia del balompié profesional, hacia donde quiera ir a jugar será fundamental para mantener la competitividad y pueda cosechar más logros en su impresionante palmarés.

“Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar, me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, declaró para The Telegraph.

A pesar de su edad, Dani Alves sabe que no le impedirá llegar al Mundial Qatar 2022 con la Selección de Brasil. “Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años”.