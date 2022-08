Liga MX: ¿La lesión de Rogelio Funes Mori pone en riesgo su participación en Qatar 2022?

México.- Una vez más las lesiones atacan al delantero naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori quien apenas la semana pasada tuvo que salir del duelo ante Toluca por un problema en el muslo derecho, luego Rayados dio a conocer la condición de su jugador en donde su regreso estaría sujeto a evolución. Ahora se ha revelado que serán de al menos de tres a cuatro semanas las que no podría ver acción y eso es hasta el final de temporada.

Esta noticia ha generado una gran conmoción de el equipo de Monterrey pues se sabe que no podrían tenerlo en los siguientes 5 partidos, que es prácticamente toda la temporada regular. Según el registro de la Liga MX los partidos que puede perderse son ante Tijuana, Mazatlán, Cruz Azul, Juárez y Atlas, quedando la fecha 17 en donde podría estar listo para jugar ante Pachuca pero sería muy complicado que pueda estar a tono.

Esta situación no solo le estaría afectando en la temporada de la Liga MX si no que tambien lo estaría haciendo de forma totalmente directa en su posibilidad de ir a Qatar 2022. Hay que recordar que es uno de los delanteros que están buscando su lugar en la lista de 26 jugadores y teniendo una lesión que lo detendrá hasta un mes le podría complicar mucho su rendimiento, al punto de que podría perder su oportunidad de ser llamado.

Gerardo Martino ha sido algo claro con el tema de las lesiones, jugador que no se ha recuperado de nivel no ha sido llamado en las últimas convocatorias, por lo que por ese lado peligra el delantero de Rayados pero tambien está la otra posibilidad de que aún con esa baja de ritmo, el Tata lo prefiera antes que cualquier otro atacante para evitar el llamado de Javier Hernández con el que no ha tenido una relación desde el inicio del proceso.

Si bien Funes Mori corre un alto riesgo de no estar en Qatar 2022 por lesión, por otro lado tambien tiene toda la confianza del DT del Tri, por lo que en caso de no estar al 100% en su ritmo es muy factible que le convoque esperando que pueda hacer algo durante el Mundial en Qatar 2022. Por ahora la primera oportunidad para mostrarse se le ha escapado de las manos, este 31 de agosto México jugará ante Paraguay de cara al Mundial.