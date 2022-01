Liga MX: La llegada de Leo Fernández a Toluca le ha regresado el brillo y los diablos lo agradecen

México.- Luego de un oscuro año en Tigres, Leo Fernández volvió a Toluca el equipo que lo "descubrió" en la Liga MX y es que aunque su llegada a México fue gracias a los felinos, fueron los Diablos los que lo probaron y dejaron clara su calidad. En esa primera oportunidad el charrúa sorprendió con su juego y su liderazgo siempre que tocaba el balón luego con su traspaso a Tigres que vieron ese talento pero que fue desperdiciado lo que hizo que Toluca hiciera un esfuerzo para llevarlo de regreso y que desde el primer momento ha rendido.

Han sido solo 3 partidos en los que el uruguayo ha demostrado su talento que estuvo escondido todo ese tiempo, quitando el duelo de la jornada 1 ante Pumas en donde el Toluca se llevó una goleada, los otros ha respondido con buenos números y hasta con goles, algo que no se le había visto desde hace tiempo. Ante Santos dio el primer esbozo de talento con el gol de la ventaja para que el final su equipo terminara ganando 3-1, en el medio campo fue el más activo y era el que se animaba desde lejos aunque sus disparos no fueron los mejores.

Pero en donde si se desató con la cuchara grande fue en su último partido ante Mazatlán en donde a pesar de que gran parte del partido Toluca no fue el mejor equipo en la cancha le alcanzó para generar mucho en su favor. Durante el partido generó al menos 4 jugadas importantes, en el medio campos fue el que más balones ganó con duelos directos, llegó a mandar centros que aunque no culminaron en gol fueron de gran ayuda y por su fuera poco fue el que anotó el gol de la victoria para el 1-2 ante el equipo porteño.

La sorpresa y donde se dieron cuenta los aficionados de Toluca que estaban retomando al Leo Fernández que los dejó hace un año, fue el reconocimiento que le hizo la Liga MX con considerarlo dentro del once ideal de la fecha 3, algo que no pasaba con Toluca ya que no Ricardo Ferretti ni Miguel Herrera supieron a provechar cuando lo tuvieron en el equipo. Ahora con su compra de parte de los Diablos regresó a donde juega y donde se siente cómodo.

El "10" de apenas 23 años de edad ha jugado 203 minutos en 3 partidos, 2 de ellos como titular y ya ha marcado 2 goles superando el único que hico con Tigres en el Guar1anes 2020. La marca que tiene con Toluca es de 8 goles en el Clausura 2020, torneo en el que solo se jugaron 10 partidos luego de que se canceló por la pandemia de Covid-19. Mucho de lo que ha logrado conseguir en su regreso es gracias a Nacho Ambriz que le ha puesto a jugar con las condiciones que le conoce y le ha funcionado. Por ahora la afición de Toluca se dice contenta por recuperar a un buen jugador pero que espera poder tener más espectacularidad del equipo completo.