Liga MX: La nueva edición del Campeones Cup ya tiene fecha

México.- A falta de que la Liga MX defina a su representante para la Campeones Cup, esta ha revelado nueva información sobre la nueva edición que se jugará dentro de los siguientes meses. A través de un video promocional la cuenta oficial del torneo dio a conocer la fecha y el lugar y hasta puso a la venta ya los boletos para dicho partido con el que se cerrará oficialmente la seguida de partidos entre la Liga MX y la MLS.

"Oficial, el campeón de la MLS, New York City recibirá al Campeón de a Campeones de la Liga MX en Campeones Cup 2022", se lee en la publicación en donde se anunció tambien que el partido se jugará en el Yankee Stadium el próximo 14 de septiembre. Como se ya dijo el representante de la MLS será el conjunto del New York que no hace mucho se proclamó como el campeón en Estados Unidos.

En el caso de la Liga MX se tendrá que esperar para poder conocer al equipo representante, ya se tiene a uno que es el Atlas quien se proclamó campeón en el Apertura 2021 pero se espera al monarca del Clausura 2022 para que entre esos dos equipos se midan en el Campeón de Campeones para ganarse ese boleto el torneo. Mismo que se jugará una vez que el torneo finalice y esté cerca el inicio de la siguiente temporada.

Se confiema fecha y lugar para la cuarta edición de la Campeones Cup | Foto: Captura

La Campeones Cup es un torneo que se creó con la finalidad de hacer crecer la rivalidad entre los equipos de la Liga MX y la MLS, además de otras competencias en las que se miden tambien como la Concachampions en donde este miércoles se jugarán la final entre equipos de ambas ligas, la League Cup y hasta un Juego de Estrellas en el que se reúnen los mejores exponentes de ambos países.

Al momento se han disputado solo 3 ediciones de este torneo que inició en el 2018 cuando los Tigres se coronaron venciendo al Toronto FC. Luego para el 2019 el Atlante United hizo lo propio para ganar el primer título para la MLS al vencer al América. Durante el 2020 no se llevó a cabo por temas de la pandemia de Covid-19 y la última que se jugó fue en el 2021 donde el Columbus Crew se impuso ante Cruz Azul para que la MLS tenga una ventaja de 2-1 en la competencia.