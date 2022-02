Liga MX: La promesa de José Juan a la afición en su regreso a Chivas

Después de volver al campo con Chivas el pasado sábado contra León en el duelo de la jornada 6 del Clausura 2022, José Juan Macías habló sobre los temas que han girado en su entorno desde que se anunció que retornaría al 'Rebaño Sagrado', como la lección que le dejó su experiencia en España y el poder recuperar su mejor nivel de juego, así como el grupo con el que se encontró ahora.

"Todo lo que diga sobre mi experiencia en Europa sonará a pretexto; la realidad es que sí me faltaron cosas por mostrar, pero no puedo justificarme, me quedo con el aprendizaje que me dejó esa oportunidad y estoy muy contento por regresar a Chivas”, expresó el atacante.

En cuanto al aprendizaje, Macías resaltó que no se arrepiente de su decisión y aprendió sobre el juego en equipo y cuestiones personales para seguir mejorando.

“Aprendí que lo colectivo siempre es lo más importante, me gusta mucho lo que me encontré al llegar a Chivas porque lograron formar un gran equipo, todos trabajamos para llevar al Guadalajara a donde se merece”, apuntó.

En cuanto a la actitud con la que arribó a Guadalajara, se dijo más maduro y seguro en aspectos físico y mental.

“No sé si perdí la humildad, sigo siendo un chavo con 22 años, pero uno nunca deja de crecer y todas las cosas que me han pasado me ayudan a madurar”, subrayó.

Respecto a la afición y las dudas que pueda tener debido a la falta de resultados positivos José Juan aseguró que el cuadro rojiblanco hará que confíen nuevamente en ellos con trabajo y esfuerzo.