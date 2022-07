Liga MX: La reacción de Martinoli tras enterarse que Azteca no transmitirá Necaxa vs Toluca

Ciudad de México.- Todos esperan el principiar del Apertura 2022 de la Liga MX tras casi un mes sn futbol mexicano. El partido, Necaxa vs Toluca, abrirá el telón del próximo semestre, sin embargo la afición tendrá que aguardar unas horas para observar en televisión abierta uno de los partidos de esta jornada 1.

Y es que el encuentro ya no será transmitido por las pantallas de TV Azteca, debido a que los encuentros de los Rayos pasarán a ser exclusivos de la cadena deportiva, TUDN y la plataforma Vix, misma que proyectará el juego de este viernes 01 de julio que se disputará en el Estadio Victoria.

"Muchos movimientos: Necaxa - Vix, Chivas Santos y Atlas compartidos. Algunos partidos por Izzi y otros por Azteca y Televisa", escribió el periodista David Medrano. Tras los ajustes TV Azteca no solo perderá un juego de los famosos 'Viernes Botanero', sino que serán dos, pues los encuentros de FC Juárez ahora estarán a cargo de Fox Sports.

Publicación de David Medrano

Twitter David Medrano

REACCIÓN LO VUELVE TENDENCIA

Debido a la noticia que, TV Azteca tendrá solo un partido de los dos programados para este día, el carismatico narrador, Christian Martinoli, se manifestó en su cuenta oficial de Twitter, haciendo saber qué no tenía la menor idea que algo así fuera a pasar a unas horas del juego.

"Me acaban de avisar que ya no llevamos el juego de Necaxa vs Toluca. Desconozco el motivo", escribió el cronista, quien se apoderó de los temas más hablados de este viernes, pues los fanáticos esperaban mirar el partido por las pantallas de Azteca 7.

Publicación de Martinoli

Twitter Christian Martinoli

CONFIRMAN EXCLUSIVIDAD DEL ENCUENTRO

Xavi Sol, colaborador de TUDN, hizo el anuncio oficial que el 'match', Necaxa vs Toluca, se verá por VIX, pues en este Apertura 2022 los compromisos de los electricistas, en condición de local, serán, únicamente, vía 'streaming' y en los canales del medio.

Te recomendamos leer

TV Azteca pierde dos equipos en los "Viernes Botaneros". Ahora contará con Mazatlán FC y Club Puebla, bandos que se enfrentarán esta noche y el duelo correrá a cargo de la empresa que es propiedad de Grupo Salinas y la segunda mayor generadora de contenidos.