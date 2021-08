Liga MX: La venta de Johan Vázquez representaría ganancia millonaria a Pumas

México.- Si bien aún no hay nada oficial sobre la supuesta venta de Johan Vázquez al futbol italiano, medios de comunicación locales de aquel país estarían asegurando que hay sí hay interés y que el equipo del Genoa estaría dispuesto a pagar una millonada de euros para hacerse de los servicios del central de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Gianluca Di Marzio, el equipo italiano puso los ojos en el central mexicano luego de sus actuaciones en Tokio 2020. Y que además el interés llegó acompañado de una recomendación como Diego Milito para poder hacer más rápida la contratación por el jugadores que estaría viviendo sus últimos minutos en la Liga MX.

Pero por si eso fuera poco, tambien se dio a conocer la cantidad de dinero que Pumas estaría ganando solo por el préstamo del Johan Vázquez. Aseguran que el equipo del pedregal recibiría poco más de 3.5 millones de euros y que en la transacción tambien incluyen la opción de compra en donde podría tener alguna ganancia extra.

Si esto se confirma, la salida de Vázquez de Pumas aunque pueda ser un clavo más al ataúd que carga el equipos felino en el inicio de la Liga MX, por otro lado le estaría ayudando mucho para poder solventar gastos que tarde o temprano tendrá si no pueden recuperarse de los malos torneos que han entregado.

Johan Vázquez cada vez más cerca de irse de la Liga MX | Foto: Jam Media

No es una mentira que la directiva del equipo no tiene el fondo necesario para cumplir con las exigencias de otros clubes de la Liga MX para reforzarse cada temporada y eso quedó bien explicado esta campaña con la contratación de jugadores foráneos de ligas fuera del top de Sudamérica y por ahora no ha funcionado.

Pero mientras se llega a un acuerdo con el equipo de Pumas y el Genoa, Johan Vázquez tendrá que reportar de inmediato con los felinos para poder entregar la seguridad defensiva como lo hizo en Tokio 2020 pero ahora en la Liga MX donde su equipo está en los últimos lugares por una mala planeación.

