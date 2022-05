Liga MX: ¿Lainez al América? Santiago Baños aclaró cuál es la situación del atacante

El Clausura 2022 todavía no termina pero el mercado de fichajes comienza a moverse. Los rumores sobre posibles refuerzos no dejan de circular y en el caso del América, en semanas recientes se ha especulado sobre el regreso de Diego Lainez, procedente del Betis.

A raíz de su lesión en los Juegos Olímpicos de Tokio en verano del año pasado, Lainez perdió regularidad con el equipo verdiblanco. Y aunque se coronó en la Copa del Rey a lado de su compatriota Andrés Guardado, es muy poca la actividad que tuvo esta semana.

Por eso, en España se han manejado rumores de que el Betis podría ceder en préstamo a Lainez, cuyo contrato con los andaluces finaliza hasta junio de 2024. En ese contexto fue que se manejó la posibilidad del regreso del mexicano al América, aunque no fuera de manera definitiva.

Sin embargo, el presidente del club azulcrema, Santiago Baños, ha cortado los rumores y aseguró que es una situación complicada. El directivo señaló que su reciente viaje a España no tuvo nada que ver con Lainez, sino que fue meramente personal con motivo de una vacaciones.

"Fui de vacaciones, no seas chismoso", declaró entre risas a Marca Claro. "Lo de Diego no es tan sencillo, obviamente que qué equipo no quisiera contar con él, es un jugador mexicano con marcas especiales, pero no es sencillo", explicó Baños Reynaud.

"Betis pagó una cantidad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego. Hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede", sentenció el directivo azulcrema, quien igualmente se negó a dar detalles sobre lo que ocurrirá con la dirección técnica en el equipo de Coapa.