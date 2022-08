Liga MX: Larcamón justificó falta de triunfos por la cantidad de jugadores lesionados

En su encuentro de la Jornada 9, el Puebla no pudo mantener la ventaja y empató a dos goles contra Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc. Con ello, los Camoteros llegaron a 7 partidos sin triunfo, de los cuales los últimos cuatro han finalizado en empates.

Al respecto, el técnico de la Franja, Nicolás Larcamón, justificó la falta de victorias por las ausencias que ha padecido el equipo en el Apertura 2022. "Puede sonar a excusa, pero hoy el equipo tuvo una producción bárbara y eso da la sensación de que puede cerrar los partidos".

"Aunque en realidad tenemos ocho jugadores lesionados y no me gusta hablar de eso porque no quiero sonar a que me escudo en eso", declaró el estratega al final del partido contra el Necaxa. Asimismo, el estratega omitió a hablar del arbitraje y aseguró que seguirá trabajando para que la Franja regrese a Liguilla.

"Tengo un sentir, un análisis, me lo guardo para evitar sanción o multa. Vamos a trabajar muchisimo, vamos hacer todo porque el Cuauhtémoc se vuelva a vestir de fiesta", y reconoció que han comentido errores que les han impedido cerrar los partidos y lograr mejores resultados.

"El equipo me enorgullece de una manera y no dejaré de destacar o reconocer a mis jugadores, porque jugaron por pasajes hermosos y esto es así. No alcanza por pasajes de buen futbol, sino igual cerrar los partidos y debemos asumir esto", finalizó Larcamón, quien además se dijo orgulloso por la actitud del equipo.

Con el empate ante los Rayos, el Puebla se mantiene en la sexta posición con 12 puntos, pero podría caer algunos lugares una vez que finalice la jornada. En su próximo encuentro, la Franja visitará en el Estadio Jalisco al Atlas, que este martes sufrió una dura derrota contra los Bravos de Juárez.