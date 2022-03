Liga MX: Larcamón piensa en la Liguilla con Puebla, no en dirigir al América

Nicolás Larcamón llegó a México como un director técnico poco reconocido y sin renombre, pero en la Liga MX al frente del Puebla se ha ganado su prestigio. Y es por ello que se mantiene en el radar de equipos como América, cuyo más reciente proyectto con Santiago Solari no tuvo éxito.

Sin embargo, para Larcamón no es momento de pensar en los rumores que lo relacionand con las Águilas, sino en seguir haciendo su trabajo con la Franja. El estratega enfatizó que no se preocupa en pensar lo que puede pasar y que prefiere enfocarse en el momento presente para buscar nuevamente llegar a Liguilla con el Puebla.

"Hoy conecto con el presente, disfruto mucho lo que nos toca como equipo y sobre todas las cosas trabajamos diariamente para que si pensamos algo a futuro es justamente que ese mayo nos encuentre jugando las instancias decisivas del torneo que es la gran ilusión que tengo y que tenemos todos como equipo”, aseguró Larcamón en declaraciones recuperadas por TV Azteca.

En ese mismo sentido, el técnico reconoció que está al tanto de los rumores pero enfantizó que quiere disfrutar el momento que vive con Puebla. Consideró que no puede perder el tiempo distraído con lo que pasará al final del Clausura 2022 y que en cambio tiene que concentrarse la segunda parte del torneo.

"Lo que me proyecto a futuro es que estemos jugando en mayo las instancias decisivas del campeonato. La realidad es que nos toca atravesar un momento muy importante, de mucha responsabilidad, pero también de mucho disfrute como para tener el foco puesto en algo que pueda venirse a futuro", añadió.

En cuanto al América, lamentó la manera en que se dieron las cosas con Santiago Solari y recordó que la labor del director técnico no es sencilla. "El que diga que esta profesión es fácil, miente. Uno trata de despojarse de las críticas, que muchas veces son despiadadas. Ahí está lo de Santiago, de que tomó el equipo hasta ahora, en su porcentaje de efectividad, no sé si haya alguien tan bueno y ya dejó el cargo en América por dos meses que las cosas no salieron", sentenció.