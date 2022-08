Liga MX: Las Chivas buscarán anotar su primer gol en casa del Apertura 2022 ante el Atlas

Las Chivas de Guadalajara no han tenido un buen arranque en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, situándose de momento fuera de los puestos de clasificación para el repechaje, pero eso no es todo, todavía no han podido marcar un gol en su estadio, situación que intentaran romper este sábado cuando reciban al Atlas en el Clásico Tapatío.

En el Rebaño Sagrado saben que no han tenido un buen inicio en el Apertura 2022 de la Liga MX, así lo dejo ver el portero Miguel Jiménez, “No hemos estado a la altura del equipo, Chivas debe estar siempre en los primeros 4 lugares”.

“Hemos quedado a deber, no hemos tenido el arranque deseado y no voy a poner excusas, aquí debemos seguir trabajando. Hemos estado cerca del triunfo, pero no se ha concretado”, dijo el portero.

Entrenamiento de las Chivas en Verde Valle previo al Clásico/@Chivas

Las Chivas marchan en el penúltimo puesto de la tabla general con cinco puntos, luego de cinco empates y dos derrotas; y continúan sin conocer la victoria, pero eso no es todo, pues aun no han podido anotar como locales.

De las siete jornadas que se han disputado hasta el momento en el Apertura 2022 de la Liga MX, las Chivas han jugado como locales en cuatro ocasiones, y en ningún partido han podido anotar, y tampoco pudieron ganar empatando en tres ocasiones y perdiendo en una.

Este sábado las Chivas de Guadalajara recibirán al bicampeón Atlas que tampoco ha tenido un buen arranque de torneo colocándose en la decimotercera posición con 7 puntos. El partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX puede ser el que defina el destino del entrenador del Rebaño, Ricardo Cadena, pues el equipo no solo ha ganado, sino le falta el gol y poder ofensivo.