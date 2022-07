Liga MX: Las Chivas buscarán su primer triunfo del AP22 en su visita al Querétaro

Las Chivas de Guadalajara tienen cuentas pendientes con los Gallos, ya que desde el Clausura 2017 no logra ganar en La Corregidora, así que el partido de este miércoles correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2022 es una oportunidad inmejorable para el Rebaño, que busca romper su mala racha en Querétaro y a su vez, volver a la senda del triunfo en la Liga MX.

Las Chivas no han tenido el inicio esperado en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pues bajo el mando de Ricardo Cadena no solo no han podido obtener su primera victoria en el actual torneo, pues además han estado muy erráticos en el ataque, ya que solo han podido anotar un gol en cuatro partidos.

El Rebaño Sagrado llega a este partido tras empatar sin goles con el León en el Estadio Akron, resultado que lo coloca en el lugar 16 de la tabla con 3 puntos. Para este compromiso, Ricardo Cadena no podrá contar con Luis Olivas, quien fue expulsado ante la Fiera.

Jugadores de las Chivas llegando a Querétaro/@Chivas

Por su parte, los Gallos llegan a este duelo tras perder por 0-3 ante los Rayados de Monterrey en Querétaro, lo que los ubica como los sotanearos del Apertura 2022 de la Liga MX al solo registrar 1 punto. Para este partido, Mauro Gerk cuenta con toda su plantilla disponible.

El registro histórico de esta rivalidad favorece al Guadalajara, debido a que se han enfrentado en 33 ocasiones a lo largo de los torneos cortos y las Chivas han ganado 13 veces, mientras que los Gallos solo acumula 8 triunfos. Para el duelo de este miércoles el Querétaro quiere revertir su situación en casa, ya que en los últimos cinco partidos en el Estadio La Corregidora solo ganó uno.