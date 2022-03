Liga MX: Las bajas que mantendrá Cruz Azul para el duelo ante Pumas

Cruz Azul enfrenta este sábado a Pumas en la Jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX. Después de la derrota ante Puebla la semana pasada, la Máquina buscará un triunfo que les permita mantenerse en la parte alta de la clasificación, pero tendrá que hacerlo con la aunsencia de 4 jugadores que siguen lesionados.

Christian Tabó, Rómulo Otero, Alejandro Mayorga y Julio César Domínguez son los cuatro lesionados que tiene la Máquina. El 'Cata' fue el último en sumarse a la lista, tras el partido contra Tigres en la jornada doble, y es el que tomará más tiempo de recuperación. Mientras que en el caso de Mayorga y Otero se esperaba que pudieran recuperarse este fin de semana.

El defensa mexicano no está desde el partido ante Santos y también se perdió los juegos contra Tigres, Puebla y la ida ante el Montréal Impact en Concachampions, tres juegos en los que tampoco estuvo el atacante venezolano. Sin embargo, de acuerdo con Adrián Esparza Oteo, los dos se mantendrán ausentes para el juego contra los universitarios.

La fuente mencionada señaló que, aunque Mayorga había estado entrenando con el grupo desde el viernes pasado, no logró recuperarse al cien por ciento y por ello no estaría en la convocatoria. Mientras que en el caso de Otero estimó que todavía le faltaría aproximadamente una semana para volver a la actividad.

Finalmente, en el caso de Tabó, el reportero de TUDN señaló que al uruguayo no le falta mucho en su rehabilitación pero que no quieren forzarlo. Cabe recordar que el jugador llegó lesionado del Puebla y no ha logrado recuperarse por completo, lo cual retrasó su debut y posteriormente lo mandó de nuevo a la enfermería. Por ello el cuerpo médico prefiere llevarlo con calma.

Cruz Azul recibirá a Pumas este sábado 12 de marzo y el miércoles 16 visitará al Montréal Impact en el duelo de vuelta de la Concachampions. Posteriormente, el sábado 19 visitará a Pachuca, tras lo cual habrá pausa en el torneo por la Fecha FIFA y los lesionados podrán aprovechar para ponerse en ritmo.