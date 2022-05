Liga MX: Las dos derrotas de Tigres en el 'Volcán' en este torneo fueron por 2 goles

El triunfo 1-0 en su visita al Estadio Azteca en el duelo de ida de los cuartos de final fue una ventaja importante para Tigres. No obstante, la eliminatoria todavía no está definida y aunque Cruz Azul tiene que marcar dos goles y evitar que le anoten, los felinos no pueden confiarse.

En la fase regular del Clausura 2022, los dirigidos por Miguel Herrera fueron el tercer mejor equipo local, ya que ganó 5 partidos, empató uno y solo perdió dos. No obstante, ambas derrotas fueron por marcador 2-0, que es justo el resultado que Cruz Azul necesita para avanzar a semifinales.

En la Jornada 2, el Puebla visitó el Estadio Universitario y sorprendió con el triunfo 2-0 gracias a un autogol de Carlos Salcedo y un gol de Pablo Parra. Mientras que en la Jornada 16 fue el América el que derrotó a los auriazules como visitante en el 'Volcán'.

En dicho encuentro, las Águilas ganaron con goles de Diego Valdés y Henry Martín, además que los Tigres sufrieron la expulsión de Guido Pizarro. Por lo que estos antecedentes podrían servir de motivación para Cruz Azul, que enfrenta diferentes circunstancias al Puebla y América.

Cuando la Franja venció a Tigres, lo hizo en el arranque perfecto que tuvo, mientras que los de Coapa lo lograron en la racha de victorias consecutivas bajo la dirección de Fernando Ortiz. La Máquina, en cambio, ha tenido un muy irregular funcionamiento con Juan Reynoso, por lo que será una labor complicada mas no imposible.

El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre los de la UANL y los de la Noria está programado para este domingo 15 de mayo a las 20:05 horas y con él quedarán definidos de manera oficial los cruces para las semifinales del Clausura 2022.