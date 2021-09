Liga MX: Layún defiende a Roger Martínez y arremete contra el "Bofo" Bautista

Ciudad de México.- Desde el comienzo de esta penúltima semana de septiembre los equipos, América y Chivas, empiezan a encender las emociones de cara al Clásico de Clásicos que se vivirá este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán, en la CDMX.

Quien causó polémica tras sus declaraciones fue el colombiano Roger Martínez, delantero de las águilas, quien aseguró no tener el gusto de conocer al exelemento del rebaño Adolfo "Bofo" Bautista, quien a su vez le respondió con un "petardo" al cafetero.

Horas más tardes los demás miembros del cuadro de Coapa entrarían en su defensa, uno de ellos el mexicano Miguel Layún, quien contrarremató al comentario que refirió el "Bofo" en contra del sudamericano, asegurando que él sólo se dedica a llamar la atención

"Me da risa, porque para el Bofo todos son unos muertos menos él, es increíble. Me parece que Bautista podría entender lo que representa, lo que fue como jugador y hay que respetarle lo que hizo dentro de la cancha, pero fuera de la misma perdió un poco la noción, ha buscado estar siempre en el ojo, demeritando lo que hace todo mundo, hasta de los propios jugadores de Chivas, me parece una lastima", aseveró en entrevista para TUDN.

Miguel Layún enfrentando a Gallos

Jam media

"Roger está aquí en América porque él así lo decidió, pero en Europa había un montón de clubes que lo querían, no puedes responder tal cual lo que él dijo, cuando es un tipo que viene del Villarreal, tiene un potencial brutal y si él mismo quisiera volver al futbol europeo lo volverían a buscar", añadió el veterano

En cuanto al tema del partido que tendrá cabida el sábado 25 de septiembre del presente Miguel Layún lamentó que el rebaño no se presente en su mejor momento, pues de otro modo el Clásico Nacional se viviría con mucho morbo y más equilibrado, pero así como camina en el Grita México Ap2021 de la Liga MX aseguró que el América es el favorito para sumar de a tres en el Coloso de Santa Úrusla.

Adolfo Bautista enfrentando al América

Jam media

"A mi me gustaría que Chivas llegará mejor al Clásico, así no hay pretextos de nada y nosotros haremos lo mejor que podamos. Me da igual lo que pase con ellos, me importa más lo que sucede acá en Coapa", finalizó el originario de Córdova, Veracruz.