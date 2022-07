Liga MX: ¡Le pegan al campeón en el Infierno! Con sufrimiento, Toluca derrotó al Atlas en casa

La Jornada 2 del Apertura 2022 de la Liga MX sigue regalando emociones y goles, y este domingo el Toluca y el Atlas no quedaron a deber en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Los Diablos rojos lograron su primera victoria en casa, aunque no sin sufrimiento ante un bicampeón que lleva dos juegos sin ganar este semestre.

Un cuarto de hora le bastó a los dirigidos por Ignacio Ambriz para tomar una amplia ventaja de 3 goles, ante una defensa rojinegra irreconocible. Leo Fernández fue el encargado de inaugurar el marcador, apenas a los tres minutos de iniciado el encuentro, después de una gran jugada colectiva, con pases filtrados y toques de primera intención.

El segundo llegó al minuto 9 por vía de Fernando Navarro, que tras un pase retrasado de Jean Meneses sacó un disparo que se fue por debajo de los brazos de Camilo Vargas, en un error poco habitual del colombiano. El golpe fue duro para los rojinegros, que no se recuperaron y al minuto 14 recibieron el tercero en pelota parada.

En el cobro de una falta, Leo Fernández mandó un centro precison a la espalda de los defensas, donde Valber Huerta remató solo ante Camilo en el área chica. La acción se revisó por una aparente falta, pero el VAR mantuvo el gol. Parecía que la reacción del Atlas no llegaría, pero después de la media hora de juego, los rojinegros despertaron.

Jesús Alberto Ocejo tuvo la más clara al minuto 34 tras un gran servicio de Luis Reyes, pero su disparo se fue por un lado tras el achique de Tiago Volpi. Sin embargo, fue el propio Ocejo quien acortó distancias poco antes del descanso al minuto 43, cuando remató en el límite del área chica un centro de Aldo Rocha.

El gol del joven delantero le dio vida a los rojinegros, que iniciaron el segundo tiempo con intensidad pero sin claridad para hacer el segundo. Los minutos avanzaron, con la Academia sin encontrar la vía para el segundo, y aunque al minuto 71 el Toluca sufrió la expulsión de Marcel Ruiz, tampoco aprovecharon la ventaja numérica.

Fue hasta el minuto 83 que Aldo Rocha finalmente hizo el segundo de los rojinegros, en un tiro de esquina que la defensa no supo despejar. No obstante, y aunque se agregaron 7 minutos de compensación, el Atlas no logró el tercero y el Toluca se quedó con la victoria, segunda en este arranque del torneo.