Liga MX: Leaño todavía considera posible que Chivas clasifique directo a Liguilla

Chivas empató sin goles en el Clásico Nacional ante América y se quedó en la novena posición tabla general con 12 puntos, 6 menos que el Atlas que, por ahora, sería el último clasificado directo a cuartos de final. Sin embargo, a diferencia de equipos como Toluca, Monterrey o Pachuca, el Rebaño no tiene partidos pendientes por lo que la distancia podría hacerse más amplia.

Pese a ello, el técnico de los rojiblancos, Marcelo Michel Leaño, manifestó su confianza en que Chivas todavía puede entrar entre los primeros cuatro de la clasificación en la segunda mitad del torneo Clausura 2022.

"La respuesta es muy clara, nuestro objetivo primario es calificar a la Liguilla y ya estando en Liguilla, pelear el campeonato. Estamos en ese camino, estamos apuntando a calificar y seguimos pensando que podemos hacerlo de manera directa", declaró el estratega al finalizar el partido contra las Águilas.

Leer más: Liga MX: Chivas y América sin emociones en la cancha; afición, la figura del Clásico

Leaño reconoció que el empate fue muy poco resultado para Chivas, que además tuvo por 40 minutos un hombre de más tras la expulsión de Jonathan Dos Santos. En ese contexto, aplaudió que lograron mantener el cero en propia puerta, pero lamentó que tampoco pudieron concretar las oportunidades que generaron.

"La verdad es que intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos aproximaciones, no concretamos, no supimos aprovechar la superioridad numérica, tener un hombre más en el campo, es un punto que nos sabe a poco porque la sensación es de que merecíamos más y queríamos dar más a la afición. En las jornadas anteriores recibimos muchos goles y anotamos muchos, hoy no recibimos goles, pero estamos fallando mucho".

Finalmente, el entrenador rojiblanco consideró que la afición está en su derecho de exigir su salida, esto a raíz de los gritos de "Fuera Leaño" que se escucharon en el Estadio Akron. No obstante, aseguró que trabaja para darles alegrías y que los cambios son pensando en mejorar.

Leer más: Liga Mx Femenil: Craig Harrington busca primera victoria ante Chivas en fase regular

"Están en todo su derecho de exigir, quieren ver al equipo en los primeros lugares, al igual que nosotros. Yo trabajo para darles alegrías", y añadió que ante Atlas buscarán una victoria para mantenerse en la pelea. "Tenemos una sensación de cuentas pendientes del partido anterior con Atlas y estamos preparando el partido para conseguir esa victoria que tanto necesitamos y darle la alegría a la gente que se lo merece".