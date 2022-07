Liga MX: Leo Fernández asegura que el paso del Toluca en el Apertura 2022 es aceptable

Leo Fernández esta muy contento con el buen arranque que están teniendo los Diablos Rojos del Toluca en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con dos triunfos y una derrota de la mano de Ignacio Ambriz.

Si bien la derrota corto una racha buena, el mediocampista valora el buen trabajo que se ha mostrado en la cancha en cada uno de los puntos en la cancha de juego, claro esta bien dirigidos por 'Nacho'.

"El paso de los Diablos Rojos en el torneo Apertura es aceptable, pero aún hay muchos detalles por mejorar y en ese camino, lo fundamental para el plantel es mostrar una mejor versión, acompañada de buenos resultados".

Leo Fernández es claro y asegura que la etiqueta de favorito no le gusta antes de un juego, ya que todo puede suceder en la cancha.

"No me gusta el término de favorito, soy muy uruguayo en ese sentido, me entrenaron con esa mentalidad. Yo lo veo como un partido más que debemos ganar y lo demás lo debemos mostrar dentro de la cancha, debemos ganarlo y ahí vamos a mostrar si somos favoritos o no".

El uruguayo asegura que para mantener un buen paso si el plantel mantiene la concentración en los partidos, cuidar los detalles, eso hará definitivamente la diferencia.

"Es trabajo y concentración en los partidos, detalles, eso hará la diferencia, en el futbol son detalles, lo dicen los que saben mucho, entonces sigo mucho eso, que son detalles, si no caemos en eso, en errores, el Toluca va a mantenerse. Es confiar primero que nada en el trabajo , en lo que el técnico nos transmite. Se está mostrando, creo que de a poco Toluca está confiando en lo que está haciendo", abundó el futbolista.