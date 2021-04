Liga MX: León contará con afición en su partido frente al Toluca en el Nou Camp

Guanajuato.- Los Esmeraldas de León volverán a sentir el ambiente de su afición en la tribuna del Estadio Nou Camp en esta jornada 13 del Torneo Guard2anes Clausura 2021, dentro de la Liga MX, donde ahora su rival serán los Diablos Rojos del Toluca.

Los contagios en el estado de Guanuajuato han disminuido y por segundo partido al hilo en función de local, "La Fiera" tendrá la virtud de contar un nuevo compromiso de esta segunda mitad del campeonato regular frente a su gente, tras confirmar el anunció mediante una publicación en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¡Atención! Nuevamente contaremos con público en las tribunas para el partido del próximo domingo. Sigue las indicaciones y forma parte del #Regresoresponsable", escribió el Twitter del Club León integrando un video con los lineamientos a seguir,.

Leer más: Darío Lezcano ve con buenos ojos llegar Cruz Azul

La casa de los leones contará como en la noche de retorno cuando su rival fue los Rayos del Necaxa, una cabida del 30 por ciento de la capacidad del Nou Camp, brindando un asiento a los aficionados que son abonados, como los dueños de palcos y plateas que cuenten con renovación vigente.

REGLAS A SEGUIR DENTRO DEL ESTADIO NOU CAMP



¡ATENCIÓN! ��



Nuevamente contaremos con público en las tribunas para el partido del próximo domingo.



Sigue las indicaciones y forma parte del #RegresoResponsable. pic.twitter.com/fzl0faKNIk — Club León ���� (@clubleonfc) April 2, 2021

Los asistentes que harán acto de presencia en el recinto de Boulevard Adolfo López deberán de respetar las siguientes indicaciones:

1.- Portar, obligatoriamente, el cubrebocas en todo momento

2.- Presentar su tarjeta de palco o platea de la temporada 2019-20, no aplica una tarjeta adicional

3.- La gente que sea fierabonado deberá de presentar su tarjeta, ya sea digital o físico, de la campaña Clausura 2020

4.- Pasar por el filtro sanitario, donde se aplicará gel sanitizante y la temperatura

5.- Dirigirse al acceso correspondiente y mostrar la tarjeta o abono digital para tener ingreso al Estadio.

6.- Los asientos del inmueble quedarán marcados con una palomita verde y un tache rojo

7.- Respetar los señalamientos del cuerpo de seguridad y de sanidad

Leer más: Córdova no jugara en la jornada 13 ante Necaxa

Entre tanto el Estadio contemplará varias restricciones entre sus asistentes:

1.- No habrá accceso al estacionamiento

2.- No se permitirá la venta de alimentos

3.- No habrá venta de boletaje

4.- Niños menos de 1.20 m no podrán acudir al recinto

5.- Las personas no tiene permiso de ingresar con mochilas, bolsas, bebidas ni alimentos.

IMPORTANTE ⚠️



Checa el mapa, ubica tu filtro de acceso al Estadio y puerta de ingreso a las tribunas. ��



El uso de cubrebocas �� es obligatorio.#RegresoResponsable pic.twitter.com/bYHkPROD5l — Club León ���� (@clubleonfc) April 2, 2021

"Todas las medidas señaladas por el Club León fueron avaladas por las autoridades pertinentes del estado de Guanajuato", finaliza el video compartido por el propio equipo Esmeralda.