Liga MX: León saca un apurado triunfo en la fecha 1 ante el Atlético San Luis

Los Esmeraldas del León iniciaron con el pie derecho en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con un importante triunfo con marcador de 2-1 ante el Atlético San Luis en la jornada 1.

León tuvo un buen partido con su plantilla renovada y su estratega nuevo en este vigente certamen donde se demostró la gran contundencia que esta manejando el esquema táctico de Renato Paiva.

Federico Martínez inicio el partido poniendo adelante al Club León al minuto 35 y dejando evidenciado la defensa endeble del conjunto potosino.

La igualada llegó en la parte complementaria gracias a un autogol de Byron Castillo, lo que llevó a que se diera un cierre movido en el que el partido quedó para ambos lados.

Los Esmeraldas se fueron al ataque en los último minutos para poder quedarse con el triunfo a base de una gran jugada de Lucas di Yorio en el tiempo de reposición. Fue al minuto 93 cuando el argentino anotó el 2-1 para sacar los tres puntos en la jornada 1 ante el Atlético San Luis.

Ante este resultado, Renato Paiva no se quedo nada conforme con el triunfo del León, ya que espera un mayor esfuerzo para poder ser un equipo más constante.

"El equipo no está preparado para trabajar las cosas que yo quiero porque no hay tiempo, no lo hemos tenido, están llegando jugadores. Estamos al 50 por ciento, no puedo imponer condiciones en la cancha porque no estamos preparados, pero vamos paso a paso".

Paiva asegura que los jugadores no están en la mejor forma que deben de estar para lo que quiere que rindan en este torneo Apertura 2020 de la Liga MX.

"Los jugadores no tienen cabeza ni cuerpo, pero eso tienen que lograrlo entrenando, así es que vamos a aprovechar. Las formas cuentan, pero más la responsabilidad de hacer ver a los jugadores de que no estamos preparados para jugar como nos gusta", comentó en conferencia.