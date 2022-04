Liga MX: León se mantiene cerca de zona de Liguilla directa; necesita triunfo

El León fue finalista en el pasado Apertura 2021, pero en el actual semestre su rendimiento no ha sido el mejor y se le ha complicado pelear por los primeros lugares de la clasificación. A pesar de ello, la Fiera todavía tiene posibilidades de lograr un boleto directo a cuartos de final del Clausura 2022, aunque para ello necesitará un cierre perfecto.

Con cuatro jornadas por disputarse, Pachuca y Tigres son los dos equipos que ya tienen asegura la clasificación. Además, en ambos casos están cerca de amarrar un boleto a Liguilla directa sin tener que pasar por repechaje. El resto de los equipos se jugará su boleto en los últimos partidos del semestre.

De momento, Puebla y Rayados de Monterrey están en la tercera y cuarta posición respectivamente, pero las distancias entre clubes no son amplias. En el caso específico del León, está a 3 puntos de los regios y a 4 de la Franja, su rival el próximo fin de semana.

La Fiera se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación con 19 puntos, por lo que con un triunfo ante los camoteros puede regresar a zona de clasificación directa. No obstante, además de ganar necesita que otros equipos, como Atlas y Cruz Azul, dejen ir puntos.

Los rojinegros reciben a Mazatlán, que busca el primer triunfo bajo el mando de Gabriel Caballero, y los cementeros a Chivas, que tiene la urgencia de salir de su crisis. Por lo que ninguno de los dos equipos tendrá partidos sencillos en la Jornada 14.

No obstante, de nada serviría que ambos sufrieran derrotas si León no se hace fuerte en casa y vence a Puebla. Los esmeraldas tienen 3 partidos sin ganar en el Nou Camp, por lo que si no corrigen el camino, sus probabilidades de finalizar entre los primeros 4 de la clasificación se reducirán de manera considerable.