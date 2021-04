Liga MX: Leonel Rocco no piensa renunciar como DT del Atlético San Luis tras derrota ante Puebla

El director técnico del Atlético San Luis, Leonel Rocco, fue muy enfatico al declarar que sus intenciones es seguir en el equipo, después de perder este sábado 4-1 ante la Franja del Puebla en la jornada 15

Rocco no ha podido levantar a un plantel que ha quedado a deber y se ubican en el puesto 16 de la tabla general con solo 12 unidades. Con estos numeros, las aspiraciones de repesca para el San Luis se están esfumando, debido a que solo restan dos jornadas para que finalice la fase regular de la Liga MX.

Al finalizar el partido de este sábado, se le cuestionó a Rocco si dejaría el timón del San Luis, a lo que el enfatizó que eso no pasa por su cabeza.

“Esa pregunta… no pasa por la cabeza del cuerpo técnico dar un paso al costado. Se acatará la orden del presidente, si no está de acuerdo, pero el cuerpo técnico no dará un paso al costado”, dijo.

El uruguayo deja todo en manos de la directiva, en caso de que se le aplique la guillotina, solo se deben cumplir las cláusulas del contrato que firmó este año.

“No se ha hablado nada, pero es futbol y si te lo vienen a plantear hay un contrato que se debe cumplir o terminar con ciertas cláusulas que te pueden sacar, pero no se ha hablado nada. Está en terminar esto y el tiempo dirá cómo enfocar el proyecto que se tenía”, añadió.

Rocco tiene una tarea complicada para el final de este torneo Clausura 2021 de la Liga MX, a lo único que aspira el conjunto potosino es de cerrar con dos victorias y comenzar a pensar en el siguiente torneo Apertura 2021.