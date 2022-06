Liga MX: Lesión de Antonio Briseño con Chivas no es de gravedad

Chivas sigue con su pretemporada y este sábado 18 de junio tendrá su tercer amistoso de cara al Apertura 2022. El Rebaño enfrentará al Atlas, equipo que le eliminó en cuartos de final en el pasado torneo, y una de las dudas que había era si Antonio 'Pollo' Briseño podría tener participación.

En el segundo amistoso de pretemporada del Rebaño, contra Santos el pasado miércoles 15, el zaguero central marcó gol el primer gol del triunfo 3-1, en pelota parada. Sin embargo, no pudo concluir ni siquiera el primer tiempo del encuentro por una molestia que sintió en el muslo.

El 'Pollo' Briseño salió cojeando del campo y este jueves no estuvo en el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Sin embargo, por medio de un comunicado Chivas confirmó que no se trata de una lesión de gravedad por lo que no hay motivos para alarmarse sobre una posible baja.

"El central solo presenta una molestia en el muslo posterior izquierdo, por lo cual llevó a cabo una sesión de fisioterapia y estará en observación para determinar su disponibilidad de cara al Clásico Tapatío del próximo sábado en el SeatGeek Stadium", se lee en la información compartida por el club rojiblanco.

Chivas viajó este jueves a Chicago, donde continuará con los entrenamientos antes del partido del sábado ante Atlas. El encuentro está programado para las 17:00 horas y será el reencuentro de los equipos tapatíos después de la serie de cuartos de final del Clausura 2022.

Será el penúltimo amistoso de Chivas en pretemporada, último en Estados Unidos pues el próximo viernes se enfrentará al Necaxa pero en el Estadio Akron. En cuanto a Atlas, como bicampeón ha tenido menos tiempo de descanso y de trabajo, pero será una prueba antes de la Supercopa de la Liga MX ante Cruz Azul.