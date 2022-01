Liga MX: Lesión de Christian Tabó levanta dudas en Cruz Azul sobre su recuperación

México.- Lo que parecía ser una de las contrataciones más relevantes en el Clausura 2022 de la Liga MX se está convirtiendo en uno más, se trata del fichaje de Christian Tabó a Cruz Azul quien de poco más de un mes que tiene en la máquina solo ha podido entrenar a lo mucho un par de ocasiones ya que el resto del tiempo ha estado lesionado, misma que tiene ya preocupado a la directiva pues pasan los días y no se ve una mejora como tal lo que ha hecho que no haya visto un solo minuto en el torneo.

De acuerdo con los reportes médicos Tabó sufre una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo, lo que le ha mantenido fuera de toda actividad con el equipo hasta la fecha. Ni si quiera se le ha visto en los entrenamientos en poco más de un mes lo que comienza a inquietar a la afición ya que están muy acostumbrados a situaciones similares y ya saben como van a terminar y esperan que no sea así para que pueda aportar a un equipo que hasta al momento ha marchado de maravilla en la Liga MX.

Según reveló León Lecanda de ESPN, Christian Tabó no ha estado a la par de sus compañeros pero que podría aparecer para la fecha 4 de la Liga MX ante León y tener algunos minutos, pero eso no se ha confirmado ya que el jugador no ha estado al 100% en los últimos días y e ve complicado que luego de más de un mes de inactividad en solo unas semanas ya pueda estar listo para jugar. Entre otras fuentes del reportero le revelaron que lo más seguro es que deberán esperar más tiempo para poder verlo en el campo.

Christian Tabó no juega en la Liga MX desde la jornada 17 del Apertura 2021 | Foto: Jam Media

Por el momento todo lo que tiene que ver con el jugador uruguayo está reservado por Cruz Azul quienes quieren llevar calmada la recuperación del jugador. El equipo ha estado trabajando ante la ausencia de Tabó, los otro refuerzos, como Charly Rodríguez, Alejandro Mayorga o Uriel Antuna han funcionado de maravilla y eso les ha beneficiando para estar en la cima de la tabla como segundo lugar solo detrás de Puebla por diferencia de goles.

Christian Tabó suma su tercer club en la Liga MX, su llegada a la Liga MX se dio en el Apertura 2015 con el Atlas, con ellos estuvo hasta el Apertura 2017, dio el salto al Puebla en donde se volvió el referente en los últimos años, de la mano de Nicolás Lacarmón se hizo el hombre más importante de la Franja, hasta capitán se volvió, luego llegó la oportunidad de fichar con Cruz Azul y no la desaprovechó aunque no ha sido como él hubiera esperado.