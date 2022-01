Liga MX: Liga MX: Roberto Alvarado asegura que la disciplina será clave para mantenerse en Chivas

El nuevo refuerzo de Chivas del Guadalajara, Roberto Alvarado, asegura que para mantener la latente y constancia en su nuevo equipo, se deberá mantener una línea muy marcada en la disciplina y un buen desempeño en la cancha.

"Siempre me comprometo a dar lo mejor de mí, mostrar mi mejor versión, quiero dejar huella en Chivas, que cuando me vaya se acuerden de mí. Mi compromiso está desde el primer día en que llegué. Fuera del campo sabemos que debemos ser bastante cuidadosos, estamos en el ojo del huracán por decirlo así. Ser muy cuidadosos".

Alvarado se dijo tranquilo y lo que respecta es solo quedarse enfocado en el futbol con las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2022 en la Liga MX.

"Me siento tranquilo en ese aspecto, siempre trato de estar enfocado en el fútbol, dar mi cien por ciento, siempre habrá un momento para descansar y hacer lo que uno quiera", admitió el nuevo jugador del Guadalajara, sabedor del entorno que vive su nuevo club.

El mediocampista asegura que una pieza clave en su carrera profesional ha sido su familia y en especial su esposa que siempre lo acompañado a donde quiera que vaya.

"Mi esposa siempre me acompaña a todos lados, es mi motor. También mis papás que están con nosotros en todos lados y para mí ellos son bastante importantes, son algo por lo que disfruto jugar al fútbol y quiero dar el máximo", agregó.

El mediocampista no se cierra a los nuevos roles que podría tener en Chivas del Guadalajara, ya que pudiera estar jugando en distintas posiciones para el siguiente certamen en el circuito mexicano.

"El torneo del título empecé bien, después me ponían de carrilero y no me gustaba tanto. Igual aprendí una posición nueva, ese torneo fue bueno para mí. Por cuestiones extra cancha no estuve tan bien y el siguiente torneo no lo inicié de la mejor manera pero al final retomé la confianza, cuando mejor me sentía nos sacaron en repechaje.