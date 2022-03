Liga MX: Lillini asegura que, aunque debe golear, Pumas dará prioridad a la defensa en la vuelta de los 4tos de Concacaf

México.- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM de la Liga MX, aseguró este martes que si bien su equipo debe golear al New England Revolution de la MLS, dará prioridad a la defensa en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Liga de campeones de Concacaf.

“Estos partidos se ganan defendiendo bien. Más allá de que necesitas ganar por una diferencia amplia de goles, si no defiendes bien, el rival te va a sacar más ventaja; debemos ser sólidos atrás y contundentes cada vez que lleguemos”, dijo en una rueda de prensa.

Después de perder 3-0 el duelo de ida de los cuartos de final, la pasada semana, los Pumas de la Liga MX necesitan golear al rival para acceder este miércoles a la semifinal, lo cual Lillini calificó de posible. “El partido en Boston no lo jugamos bien, pero esta es una oportunidad nueva. Nos estamos mentalizados en ganar la serie; es complicado porque el rival es sólido y tenemos que hacer el doble de esfuerzo, el doble de concentración y sacar nuestras capacidades. Lo tenemos que sacar adelante y lo vamos a hacer”, señaló.

Leer más: Cristiano Ronaldo no pudo evitar la eliminación del Manchester United en la Champions League

El estratega explicó que en su estadio, el Universitario, no intentará descontar rápido la diferencia en contra y la estrategia consistirá en salir a ganar y el partido marcará los tiempos para hacer los goles necesarios. “Es una locura pensar en que debemos hacer cuatro goles, sabemos los goles que tenemos que hacer; las situaciones del juego dirán si nos alcanzará”, observó.

Lillini reveló que aunque los Pumas tienen todo en contra, la fe de los futbolistas está intacta porque otras veces dieron la vuelta en situaciones similares o con más grado de dificultad. “La gente que cree que siempre está, no deja de creer en el equipo y se ha llevado muchísima felicidad. Podo que tengan la fe intacta porque este grupo va a hacer todo al alcance para dar vuelta a esta serie; me han sorprendido muchísimas veces y esta no va a ser la excepción”, agregó.

Leer más: Daniella Chávez se roba las miradas en redes con mostrando atrevido escote

Este miércoles el conjunto de la Liga MX no contará con el centrocampista argentino Favio Álvarez, suspendido, ni con los centrocampistas mexicanos Marco García y Carlos Gutiérrez, lesionados, pero, según Andrés Lillini, el resto del grupo está en forma. “Son fuertes, son los que nos levantan a nosotros. La fortaleza de ellos es la cabeza que suple lo físico y lo tenemos que sacar mañana. Es una oportunidad grande que queremos a aprovechar”, concluyó.