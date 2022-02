Liga MX: Lillini está satisfecho por la entrega y el esfuerzo de Pumas

El director técnico de los Pumas, Andrés Lillini, se dijo contento y satisfecho por el juego que dieron los auriazules en su visita a Atlas en la jornada 6 del Clausura 2022 y destacó el esfuerzo de sus futbolistas en estas dos semanas que son de juegos cada tres días.

"Me voy satisfecho con mis futbolistas. Una vez más dan hasta el máximo, hasta la última gota de sudor cuando lo tienen que hacer. Estuvimos cerca de ganar, estuvimos cerca de perder. Creo que hoy los los arqueros fueron determinantes en el resultado y bueno, competimos, no nos bajamos de los primeros lugares, tenemos que seguir así porque abrimos el frente en dos competencias y no nos podemos bajar siempre y cuando tengamos esto que tuvimos esta noche: el valor, la determinación, el espíritu", compartió al término del encuentro el estratega unamita.

En cuanto al fondo físico de Pumas debido a las lesiones y los partidos seguidos, el timonel universitario reconoció que los finales de partido se complican, no obstante, remarcó que se supla dicho aspecto con fortaleza mental.

"Estamos terminando los partidos al límite, pero cuando tienes la cabeza como esta noche, de esa mente de superación y decir 'no voy a abandonar' como hace este grupo, sacas ese plus que a veces con los físicos no te alcanza", explicó.

Respecto al análisis del juego ante los rojinegros, Lillini dijo que al equipo capitalino le hizo falta construir mejor de la mitad de la cancha hacia adelante, sin embargo, descartó que Atlas dominará el cotejo.

Pumas inició este lunes los trabajos de recuperación, mismos que prevalecerán el martes y la mañana del miércoles, ya que el técnico de Pumas anticipó que el once titular será casi el mismo del domingo para el juego de vuelta contra Saprissa de los octavos de final en la Liga de Campeones de la Concacaf.