Liga MX: Lillini minimizó derrota ante América y descartó crisis en Pumas

La llegada de refuerzos como Gustavo del Prete o Dani Alves ilusionaron a la afición de Pumas de que su equipo podría disputar el título en el Apertura 2022. Sin embargo, la humillante derrota en el Trofeo Joan Gamper y el descalabro de este sábado en el Clásico capitalino, han sido un balde de agua fría.

Tanto el Barcelona como el América pusieron en evidencia todas las carencias de los universitarios y además las aprovecharon, por lo que los ánimos iniciales de los Pumas en el Apertura 2022 decayeron en las semanas recientes. Sin embargo, quien no se alarma por esos resultados es el técnico Andrés Lillini.

En conferencia de prensa después de la derrota 3-0 ante las Águilas, el estratega reconoció que fue una derrota dolorosa pero no lo suficiente para considerar que el equipo estrá en crisis. "Perdimos un partido y a lo del Barcelona se le cargó mucho peso, muchos comentarios negativos por el resultado".

"Pero nosotros hablamos internamente que es algo que no se puede repetir. Las alertas están prendidas porque cuando te hacen tres goles, no se puede permitir. Crisis, no; si quieren lo pueden poner, pero de mi boca, jamás", declaró el técnico de Pumas, quien además aceptó la superioridad del equipo azulcrema en el Clásico capitalino.

"Nos superaron, principalmente en el primer tiempo; nunca encontramos los caminos para contrarrestar a un rival que juega rápido y tiene jerarquía. El equipo se cayó y tenemos que buscar los mejores intérpretes para el jueves darle vuelta a la página triste", y puntualizó que apenas tienen una derrota en el Apertura 2022, por lo que tampoco es para alarmarse.

Lillini reconoció que duele la derrota, sobre todo porque no pudieron demostrar de lo que son capaces. Pero enfatizó que, desde que está al frente del equipo, ha habido peores momentos como las finales perdidas contra León y Seattle Sounders, o incluso la semifinal ante Atlas. "Eso fue lo más doloroso. Perder el clásico me duele y si me clavas un cuchillo, me sale sangre, pero hubo momentos más dolorosos", sentenció.