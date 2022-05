Liga MX: ¡Lista la reclasificación! Así se jugará la próxima fase del Clausura 2022

México.- Luego de 17 fechas disputadas el Grita México Clausura 2022 conoció a los cuatro mejores de la tabla general que tendrán una semana de descanso mientras se juega el repechaje de la Liga MX; Pachuca, Tigres, Atlas y América consiguieron el pase a liguilla directa.

Por otra parte clubes como Puebla, Chivas, Rayados, Cruz Azul, Necaxa, Atlético de San Luis, Pumas y Mazatlán FC disputarán la etapa de reclasificación luego de asegurar del quinto al duodécimo peldaño de la clasificación general, las llaves serán de la siguiente forma:

Puebla vs Mazatlán FC, Chivas vs Pumas, Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis y Cruz Azul vs Necaxa. En las próximas horas la cúpula de la Liga MX será la encargada de anunciar los partidos de repesca, mismos que se disputarán el próximo fin de semana.

Comenzará la reclasificación

CÓMO FUNCIONA LA RONDA DE REPECHAJE

Desde el Guard1anes 2020 el campeonato nacional cuenta con este tipo de formato, las eliminatorias se juegan a partido único en la casa del mejor posicionado en la clasificatoria, el ganador consigue plaza a los Cuartos de Final, el perdedor queda eliminado, en caso de empate habrá penaltis.

Llaves del repechaje

De acuerdo a las posiciones en la general hará que se reconozcan los cruces para las finales del Clausura 2022, zona que estará esperando los cuatro mejores de la fase previa. Para la liguilla el tipo de juego será como en años pasados, es decir, a visita recíproca y el vencedor en el global seguirá avanzando rumbo al título liguero.