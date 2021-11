Liga MX: Listos los partidos del repechaje del Apertura 2021

Ya esta todo listo para la fase de repechaje del torno Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, luego de que este domingo se cerrara la Fase Regular y se dieran a conocer a los invitados a esta siguiente fase.

De acuerdo al Reglamento de Competencia, los cuatro primeros lugares de la Tabla General, obtienen su clasificación directa a los Cuartos de Final.

Los equipos que lograron la clasificación directa a los Cuartos de Final son, América en primer lugar con 34 puntos, en segundo con 29 puntos los Rojinegros del Atlas, en tercero con 29 los Esmeraldas del León y por último Tigres de la UANL en cuarto con 28 unidades.

Leer más: Liga MX: Juan Reynoso se responsabiliza de la derrota ante Pumas de la UNAM

En tanto, los sembrados entre los sitios 5 y 12 disputarán la ronda de Reclasificación entre el 20 y 21 de noviembre.

Los cuatro partidos de esta ronda se jugarán de la siguiente forma: 5° Santos Laguna (24 puntos) vs 12° Atlético de San Luis (20 puntos), 6° Toluca (24 puntos) vs 11° Universidad Nacional (21 puntos), 7° Puebla (24 puntos) vs 10° Guadalajara (22 puntos) y en 8° Cruz Azul (23 puntos) vs 9° Rayados de Monterrey (22 puntos).

Las fechas y horarios de la Reclasificación se anunciarán el próximo lunes 15 de noviembre, luego de realizarse la reunión virtual con los representantes de los Clubes participantes.

Partido único.

Cabe recordar que la Reclasificación se disputará a partido único en el estadio del equipo mejor sembrado y el criterio de desempate son los tiros penales.

Leer más: Pablo Aguilar se perderá el duelo por el pase a Cuartos de Final con Cruz Azul

Uno de duelos que luce entre todos, es el de la Maquina Celeste del Cruz Azul ante Rayados de Monterrey, ya que cuentan con grandes jugadores en su plantilla y estamos hablando del vigente campeón de la Liga MX y del actual campeón de la Concachampions.