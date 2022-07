Liga MX: Llegada de Bruno Méndez a Cruz Azul podría concretarse esta semana

Cruz Azul inició bien la era de Diego Aguirre, con la obtención de la Supercopa de la Liga MX ante Atlas y un triunfo de visitante contra Tigres en el arranque del Apertura 2022. No obstante, el asunto pendiente en la Máquina todavía es cerrar la contratación de refuerzos para esta temporada.

Hasta el momento, los cementeros solo han cerrado el fichaje de Carlos Rotondi, quien llegó la semana pasada Ciudad de México y pronto será presentado de manera oficial. El argentino todavía tiene que tramitar su visa de trabajo, pero se espera que ello quede resuelto esta semana.

Asimismo, en próximos días podría cerrarse la contratación de dos refuerzos más. El primero es Gustavo Carneiro, quien de acuerdo con Adrián Esparza Oteo, en próximos días viajará a México. Y el segundo es Bruno Méndez, central brasileño que la Máquina ansía pero cuyo fichaje ha sido muy complicado.

El Corinthians no tiene interés en desprenderse del jugador, a menos que sea por una alta cifra de dinero, y ello complicó las negociaciones. No obstante, según Esparza Oteo, en el pasado fin de semana Cruz Azul progresó de manera favorable, aunque las pláticas siguen y no hay nada concretado.

La fuente mencionada precisó que el acuerdo no está cerrado, por lo que podría caerse en algún momento, pero que ha avanzado mejor que en días pasados para los cementeros. Por ahora, Méndez se mantiene con el Corinthians, que enfrentará este martes a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el partido de ida, el equipo brasileño mantuvo el empate a cero y mañana buscará sorprender a los Xeneizes en la Bombonera. En Cruz Azul estarán al pendiente de ese resultado pues según algunos medios, si Corinthians queda eliminado, podría ser más fácil que se cierre el traspaso del defensa central.