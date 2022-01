Liga MX: "Llegar a un club como Cruz Azul debes dar el 110%"; Christian Tabó

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul enfila su debut en el próximo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El equipo de Juan Reynoso vivirá un año nuevo en la Primera División, después de reinar en el Clausura 2021 y fracasar en el Apertura 2021 tras quedar fuera en zona de repesca como campeón defensor.

El cuadro capitalino aplicó una reestructuración en su plantilla tras los resultadosdel último torneo, empero se encargó de aprovechar el mercado invernal de fichajes para anunciar a cinco caras nuevas en sus filas, entre ellos el volante Christian Tabó, quien tomó el papel de ser un líder en el Club Puebla durante el 2021.

El uruguayo es un especialista para cobrar penales y dirigir al equipo como director de orquesta en la ofensiva. Cruz Azul apostó por él. El club oficializó su incorporación a finales del 2021, como la primera de la institución, rumbo a este torneo que empezará este jueves.

Christian Tabó reconoce el compromiso que conlleva portar la camiseta cementera. Para el charrúa jugar en el C2022 con la Máquina de Cruz Azul es un reto, asunto que lo tratará de validar explotando su 110 por ciento en cada partido que estará en funcionamiento.

Christian Tabó celebra un gol

"En una institución tan grande como Cruz Azul tienes que dar el 110% todos los partidos. La gente está muy ilusionada y yo también tengo la misma ilusión que ellos. Hay mucho que trabajar, muchas cosas por hacer", mencionó el refuerzo en conferencia de prensa.

DESCARTADO CONTRA XOLOS DE TIJUANA

El debut de Christian Tabó como elemento celeste tardará unos días. El ofensor no jugará este sábado contra Xolos de Tijuana tras presentar dolencias musculares durante el entrenamiento del pasado miércoles. Tabó no estará en la convocatoria de Reynoso para no correr mayor riesgo.

CINCO REFUERZOS EN CRUZ AZUL

Christian Tabó nuevo jugador celeste

La Máquina ya tiene entre su conjunto de personas a los cinco jugadores que harán más fuerte al nueve veces campeón de la Liga MX en este siguiente certamen. Christian Tabó, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron confirmados a partir del día martes 04 de enero.

