Liga MX: ¡Lleno total! Atlas anuncia que los boletos para las semifinales se han agotado

Jalisco.- Todo está listo para la gran fiesta que se vivirá en el Estadio Jalisco este domingo, los jugadores, las porras y hasta la comida ya está lista desde hace horas pero lo que llama la atención es que tambien se contará con un estadio repleto de aficionados rojinegros o al menos así lo hizo saber el equipo del Atlas en sus redes sociales al anunciar que todo el boletaje para el juego ante Pumas por el pase a la gran final de la Liga MX en su torneo Apertura 2021.

"Hoy el Jalisco será completamente rojinegro. Gracias por todo el aliento. Lo vamos a lograr", fueron la palabras que el equipo compartió en sus redes al anunciar que el 90% de la capacidad para este partido ha sido vendida en su totalidad. El 10% restante no se vendió por solicitud de Protección Civil para el cuidado en las gradas para la porra visitante ya que se considera un partido de alta intensidad y ambas aficiones son de las más temperamentales en la Liga MX.

Todas las localidades se han ido este domingo siendo los últimos boletos en quedar en venta. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas ya que la Porra "La Fiel" había anunciado en redes sociales sus intenciones para boicotear el juego impidiendo la salida del equipo de Pumas de su hotel en caso de que la directiva no les entregara boletos. Al final de cuenta parece que se llegó a un acuerdo por lo que ya se han tranquilizado todas las partes.

El apoyo será total para el cuadro Rojinegro quien desde hace 17 años que no llegaba a una semifinal y ya son 22 desde que no llega a una final recordando que fue en el año de 1999 cuando comandados por hombres como Rafa Márquez, Daniel Osorno el cuadro del Atlas le dio una alegría a su afición al pelear por el campeonato ante Toluca, si bien no ganaron hicieron un gran torneo y esperan que ahora pase lo mismo.

Boletos para el Atlas vs Pumas se han agotado | Foto: Twitter Atlas

Atlas no es campeón desde hace 70 años, siendo su única estrella lograda en el año de 1951. Ahora tanto tiempo después esperan tener todo el apoyo y el nivel futbolístico para ser el ganador primero de esta semifinal y luego hacer un papel digno en una posible final. Que como dato interesante en caso de que se avance a la final, esta se jugaría en el Estadio Jalisco.

Hoy Atlas llega con una ventaja de un marcador de 1-0. Si el equipo de Diego Cocca desea avanzar deberá mantener ese marcador, ganar el juego o empatar el global. En el caso de Pumas la única docilidad que tiene para avanzar es ganar el partido con marcador de 0-2 o cualquier otro marcador que tenga la diferencia de 2 goles.

Las acciones del partido dará inicio en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN, Canal 5, TV Azteca y Afizzionados. El equipo ganador avanzará a la gran final de la Liga MX en su torneo Apertura 2021 y se medirá ante el Club León la siguiente semana.