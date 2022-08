Liga MX: ¡Lo hicieron enojar! Emanuel Villa 'explota' contra Cruz Azul por goleada escandalosa

Ciudad de México.- No siempre los clásicos juegan a tu favor, pero hay formas de disputar un partido y no ser evidenciado por tu acérrimo rival, pero el mensaje no lo tuvo claro ninguno de los actuales jugadores de la Máquina de Cruz Azul al sufrir la peor goleada en su historia de la Liga MX.

Enfrentar al Club América tiene un sabor distinto que contra los otros 17 equipos, empero cuando no hay un buen planteamiento el resultado llega a ser estrepitoso y lo que sucedió anoche no tiene precedentes, es la peor actuación que ha hecho el cuadro cementero ante las Águilas.

El antes equipo de Diego Aguirre no se llevo ni uno ni dos goles en contra, sino siete tantos en 90', suceso que trajo consecuencias en la dirección técnica y las criticas del público, incluso de exjugadores y periodistas que llevan a Cruz Azul en la sangre pero que este 20 de agosto, simplemente, les provocó una decepción todavía más grande que en las finales del 2013 y 2018.

Cruz Azul se lleva dolorosa goleada

'ARREMETE' CONTRA LA MÁQUINA

Durante la transmisión de TUDN el exfutbolista argentino, Emanuel 'Tito' Villa, mejor recordado por ser campeón de goleo con Cruz Azul en el Apertura 2009,en virtud de sus 17 goles en la competición, estuvo como analista, pero al ver los errores de su equipo se escuchó con palabras entrecortadas.

Al ser un resultado demasiado elevado 'Tito' lo dijo muy claro: "Que más se puede decir, lo dice el resultado". Asimismo en las redes sociales el también exjugador de Cruz Azul, Marc Crosas, le preguntó a Villa: "Andabas Triste 'Tito'", posterior al mensaje contundente que emitó en contra de los jugadores y cuerpo técnico.

"¡Se puede perder, pero hay formas! ¡Lo de hoy (ayer) es la peor humillación de la historia! ¡Pareciera que nadie entendió que clase de partido estaban jugando! Especialmente ud, sr. Diego Aguirre! Es imposible sostener este proyecto con esta goleada, aunado a lo mal que viene jugando Cruz Azul!", escribió Emanuel Villa.

PRIMER CESADO DEL APERTURA 2022

El 7-0 en el Estadio Azteca fue el golpe final para terminar con el ciclo de Diego Aguirre. Por medio de un comunicado el equipo celeste despidió al uruguayo y su lugar sería ocupado por Raúl "Potro" Gutiérrez como interino, para tratar de salvar esta campaña que luce imposible para los azules al sumar 8 de 30 puntos en el penúltimo lugar general.