Liga MX: "Lo que más me duele es que la afición no haya podido festejar"; Marcelo Michel Leaño

El director técnico de Chivas, Marcelo Michel Leaño, habló en conferencia tras la derrota de Chivas ante Puebla en el Estadio Akron, derrota que alarga la racha negativa del cuadro rojiblanco.

"Lo que más me duele es la derrota. Lo que más me duele es que la afición no haya podido festejar un triunfo y lo que más me duele también es ver el rostro de los jugadores que se entregaron a muerte, que lucharon, que compitieron y que quieren darles alegrías a la afición. Eso es lo que más me duele y en eso es lo que voy a enfocar todo mi trabajo", sostuvo el estratega.

Luego de culminar la primera mitad con ventaja de dos goles, el 'Chiverío' bajó la intensidad y permitió la voltereta de 'La Franja', por lo que el timonel rescató los primeros 45 minutos y los expuso como el modelo que quiere en su equipo.

"El primer tiempo dimos un gran partido. El equipo entendió muy bien lo que habíamos planteado durante la semana, mostró esa idea que hemos logrado mantener, por ejemplo, en el segundo tiempo contra León y este primer tiempo, y el segundo tiempo (fuimos) presa de errores que estamos cometiendo, nos estamos equivocando mucho, no solo en el área de en la parte defensiva, sino en momentos en los que las jugadas se puede terminar. Es evidente que el segundo tiempo no nos deja nada satisfechos, estamos dolidos", apuntaló Michel.

La derrota de Guadalajara estuvo rodeada por un halo de arbitraje que perjudicó a los de Leaño, sin embargo, el técnico ratificó su postura de no hablar acerca de la actuación del silbante.

Marcelo puntualizó que los errores que le han costado tres derrotas consecutivas a Chivas no son individuales, sino una cuestión de conjunto.

"Después de un partido como el de hoy, los responsables somos todos. Lo dije la semana pasada: tenemos que mejorar tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Hay cosas que todos tenemos que estar haciendo más. No nos está alcanzando, a pesar de que estamos siendo capaces de hacer muchos goles, estamos recibiendo muchos goles y eso es inadmisible. No podemos soñar con tener ese equipo que estamos pretendiendo recibiendo la cantidad de goles", aseguró el técnico.