Liga MX: Los Tigres deben responder ante millonaria demanda

El nigeriano Ikechukwu Uche presentó una nueva demanda legal en contra del Club Tigres de la UANL, al cual reclama alrededor de 4.5 millones de euros por la cesión de derechos de imagen, que, de acuerdo con la parte afectada, aún no ha recibido.

Cabe recordar que Ike Uche arribó al conjunto felino en 2015 como jugador de refuerzo procedente del Club Villarreal, de España, firmó el 10 de junio de ese año con los regios un contrato de vinculación por 3 años hasta 2018.

Pero las lesiones solamente le permitieron al delantero jugar nada más un partido en Liga de Campeones de CONCACAF, donde marcó un gol, pero salió lastimado y no pudo debutar en a Liga MX con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Así, el jugador no cumplió con las expectativas, incluso en la pretemporada del torneo de Clausura 2016 se llegó a especular que Uche no se presentó a entrenar y versiones opuestas señalaban que era el club el que no le permitía el acceso; tras una larga novela, el cuerpo técnico y directiva decidieron no registrarlo en el plantel del Clausura 2016.

En 2018, el TAS dio a conocer la sentencia definitiva en contra de Tigres, para obligarlo a cubrie el total de los adeudos que hasta ese momento eran 300 mil euros por concepto de derechos federativos y 1 millón 485 mil Euros libres de impuestos por concepto de prestaciones de servicios de imagen.

La parte del adeudo por derechos federativos habría quedado saldada, no así los derechos de imagen, por lo que por segunda ocasión el futbolista nigeriano acudió a instancias legales para reclamar su dinero.

La parte afectada señala que el Club Tigres sí utilizó la imagen de Ike Uche para beneficio propio en videos promocionales, entrevistas, fotografías y negocios de merchandising, pero el jugador no percibió un solo euro por ello por lo que la legalidad del contrato firmado quedó quebrada.

Hay que mencionar que Uche se ha asesorado legalmente con la reconocida firma española de abogados y especialistas en la materia, Sport Golbal Consulting.