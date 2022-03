Liga MX: Lucas Rodríguez el refuerzo que llegó a Atlas y todavía no mira minutos en el Clausura 2022

El Atlas de Guadalajara pese a ser el campeón de la Liga MX no es considerado uno de los equipos más fuertes del torneo Grita México Clausura 2022, pues la plantilla con la que cuenta Diego Cocca es un poco corta a comparación con otras instituciones como Tigres, ya que algunos de los últimos refuerzos que han llegado al conjunto Rojinegro no han rendido como se esperaba e incluso algunos todavía no han sumado minutos.

Desde el torneo pasado cuando Atlas se consagró campeón en el torneo Grita México A21 de la Liga MX, Cocca utilizó de manera recurrente a un grupo de jugadores, al once inicial poco le movía y a pocos minutos sumaron los refuerzos como Franco Troyansky o Gonzalo Maroni; algo que no fue el caso de Julián Quiñones que desde que llego al conjunto de los zorros se ha convertido en un inamovible y fue fundamental en el título obtenido.

De los últimos dos refuerzos que Atlas presentó para el actual torneo Grita México Clausura 2022, Emanuel Aguilera llego a la defensa para cubrir la baja de Jesús Angulo y en los primeros partidos miro acción hasta que sufrió una lesión de la cual todavía no se ha podido recuperar.

Pero el caso alarmante en cuanto a refuerzos sin ver minutos en Atlas, es el del uruguayo Lucas Rodríguez, jugador que se desempeña como extremo y llegó procedente de Montevideo City Torque y que aun no ha sumado ningún minuto en el Clausura 2022 con el campeón de la Liga MX. Originario del departamento de Florida en Uruguay, el jugador Rojinegro inició su carrera en el Club Nacional B para en 2019 llegar al Montevideo City Torque.

Lucas formó parte del conjunto de Montevideo cuando éste aún militaba en la Liga de Ascenso de Uruguay, pero sus actuaciones por la banda portando la playera celeste fueron fundamentales para ayudar al equipo a obtener el ascenso a la máxima categoría en el año 2020. Durante su tiempo en la Primera División uruguaya, el jugador de 24 años disputó un total de 79 partidos y marcó 12 goles.

Rodríguez aun no ha sumado ningún minuto con el Atlas en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, solo ha tenido acción con el equipo Sub 20 donde ha disputado un solo encuentro sumando 67 minutos. De los últimos refuerzos de los Rojinegros, Maroni ha sumado ocho minutos en el actual certamen y Troyansky ha disputado tres partidos, todos ellos como titular sumando 221 minutos, esto gracias a que Julio Furch no pudo estar en los primeros partidos.