Liga MX: Luis ‘Chapito’ Montes llegó a los 400 partidos disputados con el León

Luis ‘Chapito’ Montes sigue agrandando su legado con el Club León y en la jornada seis del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el mediocampista esmeralda llegó a 400 partidos como jugador de la Fiera.

El León venció el pasado domingo al América con marcador de 3-2 en el Estadio Nou Camp en la fecha 6 de la Liga MX, triunfo que sirvió para celebrar los 400 partidos Luis Montes con la camiseta de los Esmeraldas.

“Que mejor que celebrarlo con un triunfo, siempre lo he dicho, puedo tener 500, mil partidos pero lo que me ha dado esta afición, los campeonatos, títulos y series me han dado bastante y ellos se merecen el lugar donde deben de estar”, dijo el ‘Chapito’ en unas palabas para el club tras el partido.

El León felicitando a Luis Montes por sus 400 partidos con el club/@clubleonfc

“IMPRESIONANTE Luis Montes cumplió su partido 400 con Club León. ‘Chapo’ podría convertirse este 2022 en el futbolista con más juegos oficiales en los 78 años de historia de nuestra institución, superando al legendario Antonio ‘La Tota’ Carbajal”, escribió el León en redes sociales.

Luis Montes llegó el fin de semana a 400 partidos con el León, de los cuales 318 han sido en la Liga MX, 39 en Liga de Ascenso, 24 Copa MX, 10 de la Copa Libertadores, 6 Liga de Campeones, dos en Leagues Cup y un duelo en el Campeón de Campeones.