Liga MX: Luis Fuentes fue nuevamente el hombre del torneo para el Club América

México.- La edad es solo un número muchos dicen y Luis Fuentes es uno de ellos. El lateral mexicano que llegó de último minuto en el Clausura 2020 para reforzar al América previo al arranque de la Liga MX, ahora 3 torneos después sigue siendo el hombre más rentable de la plantilla, como asistidor, defendiendo y hasta marcando goles.

El oriundo de Quintana Roo, fue llevado al América por Miguel Herrera luego de que no podía encontrar un lateral por izquierda, Luis Reyes no era el hombre que pensaba para esa posición, Jorge Sánchez por derecha no se acostumbraba a estar del otro lado ante eso la opción fue solicitar prestado a un lateral de Xolos sin minutos y con una edad avanzada.

Su debut en Liga MX con el América de inmediato dio frutos anotando goles con el equipo y siendo el hombre importante en la zona defensiva. Caso curioso es que su contrato venció y tuvo que regresar a la frontera, aun con el problema de un lateral y no encontrar el América de nuevo hizo valida la oferta de lo llevó al equipo pero ahora comprado.

La afición había quedado tan contenta con el resultado que había entregado que se les olvidó su pasado en los Pumas. Luis Fuentes ha sido el hombre más constante en el equipo. Ahora con Santiago Solari fue el que más minutos obtuvo en el campo con hasta un 97% del tiempo efectivo con los 17 partidos de la fase regular como titular y los otros dos de Liguilla donde anotó un golazo.

Luis Fuentes celebrando en la cara del portero del Pachuca | Foto: Jam Media

Este domingo ante el Pachuca en los 4tos de final se fajó los pantalones y fue de los mejores jugadores del campo aunque no fue suficiente ya que al final fueron eliminados. Aun así la afición sigue tan contenta con su rendimiento que piden que de inmediato se le renueve su contrato, hay que recordar que el jugador finaliza su participación es 30 de junio de 2021.

De acuerdo con los reportes sí estaría considerado para renovar al jugador, solo que su edad podría ser una de las claves para saber por cuánto tiempo, si bien fue un gran elemento para Santiago Solari ahora el entrenador podrá elegir a sus futbolistas ya que hay que recordar que llegó a días de iniciar la temporada, solo el argentino sabrá si deben buscar un jugador más joven o mantener a Luis Fuentes que sigue en buen ritmo.

En los 3 torneos que ha disputado en Liga MX con el América, Luis Fuentes suma 35 partidos de fase regular, 4 de Liguilla, todos en 4tos de final y 3 goles, todo a pesar de ser un lateral por izquierda.