Liga MX: Luis Montes roba reflectores al integrar la cartelera del All-Star Game

Los Ángeles, California.- El equipo de la Liga MX, el cual será dirigido por el peruano, Juan Reynoso, actual entrenador de Cruz Azul, ya se encuentra situado en Los Ángeles para celebrar la nueva edición del All-Star Game frente a las estrellas de la Major League Soccer (MLS).

El Banc of California Stadium, sede del LAFC del futbol de los Estados Unidos, será el inmueble que albergará este compromiso, el cual ya empieza alumbrar en sus alrededores la programación del juego, contando con dos jugadores del elenco de la MLS y dos de la Liga MX.

Las figuras de México que emprenden la iluminación del cartel encontrado en la ciudad de Los Ángeles es el uruguayo, Jonathan "Cabecita" Rodríguez, delantero de Cruz Azul, y el mexicano del Club León, Luis "Chapo" Montes, quien es reconocido como un líder en el mediocampo por su velocidad y técnica de idea para abrir los espacios.

Sin embargo, algo que no recordó el diseñador es que el "10" de la fiera no estará presente en el partido debido a una lesión que lo dejó sin la posibilidad de hacer el viaje, junto al resto del equipo. En su lugar su compatriota, Orbelín Pineda, cubrirá su demarcación, circulando como miembro de la Máquina.

Cartelera se ilumina en Los Ángeles

Sin embargo la cartelera no quedó desapercibida por parte del Club León, quien en sus redes sociales mencionó lo que genera su futbolista a nivel internacional, pese a que no contará con actividad en el Banc of California Stadium de Los Ángeles.

"FIgura. Desde Los Ángeles, así se anuncia en las calles el All Star Game, entre la Liga MX y la MLS. ¡Ojo, Henry Cavill! Aún sin poder jugar, Luis Montes te está robando los reflectores", escribió el cuadro Esmeralda en su cuenta oficial de Twitter.

Luis Montes festeja a su manera

Por lo pronto el mexicano no ha reaccionado ante la mención de su equipo pero sabe que el equipo del futbol mexicano cuenta con grandes jugadores para ir a vencer a las figuras del futbol de los Estados Unidos. El partido será para el vecino miércoles 25 de agosto.