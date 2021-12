Liga MX: Luis Reyes dedica título con Atlas a su abuelo con emotivo mensaje

Luego de coronarse campeón con el Atlas de Guadalajara, su canterano Luis Reyes, dedicó el título del torneo Grita México A21 de la Liga MX a su abuelo, asegurando que cumplió la promesa que un día le hizo cuando debuto con el conjunto Rojinegro en el 2006.

Luis Reyes titular indiscutible en el cuadro titular de Diego Cocca durante el torneo, es canterano del Atlas equipo con el que debuto en el 2013, y tras unas etapas en otros equipos regreso al con junto que lo vio nacer como futbolista para consagrarse campeón y dejar su nombre en los libros de la historias de la Liga MX.

“Promesa cumplida abuelo desde el 2006, tu apellido queda grabado para siempre ��⚫️ ⭐️12/12/21⭐️”, escribió el apodado “Hueso” Reyes en redes sociales al celebrar el titulo y dedicarlo con una imagen especial para su abuelo.

Reyes miro acción en 22 partidos en total durante el torneo Grita México A21, 16 en la fase regular y seis en la liguilla, anotando dos goles y dando tres pases para gol durante su participación en la cual ha coronado con el título de la Liga MX para el Atlas después de 70 años.

Este no ha sido el único mensaje que ha puesto Reyes en redes sociales tras consagrarse con el Atlas de Guadalajara, pues el lunes luego de coronarse el domingo agradeció a toda la afición y festejo el titulo con un mensaje y una serie de fotos con el trofeo junto con su familia.

“El mejor día de mi vida, sueño cumplido desde el 2006 que Dios me permitió formar parte de tus fuerzas básicas, bendito el día que me cruzo con el amor de mi vida, porque estoy orgulloso y feliz de haber sido formado en La Academia del fútbol Mexicano, el camino no fue fácil pero aquí estamos levantando la copa �� después de 70 años, somos históricos junto con la afición que nos juró fidelidad toda la vida ���� para los que están en el cielo felices de ver a su Atlas Campeón, para mi familia que siempre está conmigo en todo momento, disfrútenlo que somos Campeones ��⚫️ los amo mucho a todos ♥️ Si te lo explico no lo entenderías ⭐️ 12/12/21 ⭐️”, escribió Reyes en redes sociales para celebrar el título del Atlas.