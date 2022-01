Liga MX: Luis Romo arribó a la ciudad de Monterrey para ser nuevo jugador de Rayados

Nuevo León.- Luego de varias semanas hablando de su posible llegada a Rayados, este sábado por la noche llegó a la ciudad de Monterrey el mediocampista Luis Romo para hacer oficial su traspaso. El jugador aún de Cruz Azul será parte de un intercambio entre ambos equipos, en donde él llega a Rayados y para Cruz Azul se unirá Carlos Rodríguez, quien tambien en pocas horas estará llegando a la capital para hacer oficial el movimiento antes de que se acabe el mercado de transferencias de la Liga MX.

A pesar de ser 1 de enero Luis Romo hizo el viaje a Monterrey, ya en el aeropuerto de la Sultana del Norte varios medios de comunicación le abordaron para captar sus primera impresiones para unirse a Rayados, además de que le cuestionaron sobre la decisión de no ir a Europa ya que esa fue la respuesta del jugador hace unas semanas en donde aseguraba que en la Liga MX no jugaría en otro equipo que no fuera Cruz Azul, pero las ofertas no fueron lo que esperaban por eso no decidió irse, pero no pierde la esperanza.

Se le cuestionó sobre su posibilidad de ir a Europa, "Ese sueño siempre va estar", dijo. Además agregó que espera que Rayados sea un trampolín para poder llegar al viejo continente, aunque de parte de Rayados es complicado que un jugador vaya directamente al extranjero, en los últimos años han sido muy pocos los jugadores mexicanos que salen del equipo para ir probarse en otras ligas fuera de América.

Leer más: Lionel Messi da positivo a Covid-19; hay más contagios en el PSG

Luis Romo cerca de ser presentado con Rayados para el Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Por el momento no hay hora oficial de la presentación oficial, pero se puede esperar que sea este lunes 3 de enero antes e que cierre el mercado de fichajes de la Liga MX, de igual manera se espera más información sobre la llegada de Carlos Rodríguez a Cruz Azul como parte del intercambio. Para Rayados, Romo será el primer y aparentemente el único refuerzo, la directiva de la pandilla ha estado muy tranquila, pero la afición no tanto así que exigen refuerzos.

De parte de Cruz Azul la llegada de Carlos Rodríguez llega a sumarse a una verdadera plantilla que peleará por todos este 2022, la máquina ya tiene a Christian Tabó, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, se espera la llegada de Erik Lira y la de Charly, será un mediocampo y ataque de ensueño para este año. Los equipos están ultimando todos los detalles, pues en solo unos días arranca el Clausura 2022.