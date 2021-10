Liga MX: Luis Romo es duda para Cruz Azul ante Tigres tras fuerte entrada en su juego con Selección

México.- La Liga MX ya inició la jornada 13 del Apertura 2021 y Cruz Azul se alista para recibir a Tigres en el Azteca pero en las últimas horas se ha desatado un problema que tiene que ver con Luis Romo y es que el mediocampista no vio actividad en el entrenamiento y todo indica que se complica su participación en el juego del sábado.

Todo esto por una fuerte entrada en el partido de Eliminatoria ante El Salvador del pasado miércoles en donde recibió una plancha en el tobillo derecho que aunque libró una lesión mucho más fuerte y pudo seguir jugando, ya con una revisión más profunda se prefirió no arriesgarlo y ver su evolución.

Por eso en el entrenamiento de este jueves, solo Cata Domínguez y Orbelín Pineda tuvieron acción luego del viaje, Romo sí estuvo en La Noria pero solo para ser revisado y no piso el campo de entrenamiento. Ahora se espera la resolución del cuerpo médico para saber si será o no parte del equipo que verá acción el día sábado.

Cruz Azul ha sido uno de los equipos de la Liga MX que más ha afectado las fechas FIFAS, desde que iniciaron las Eliminatorias han sido muchos los jugadores que se han tenido que ir cedidos, y en su regreso no llevan a tiempo o con molestias lo que ha hecho que no pueden siquiera repetir una formación en el torneo, eso le afectado tanto que no están dentro de los mejores equipos de la Liga MX.

El resto de jugadores que tuvieron algunos días libres durante el parón de la Liga MX se encuentran a topa con el equipo y listos para ser considerados, uno de ellos es Jonathan Rodríguez quien no ha tenido su mejor versión esta temporada, al punto de no aparecer tanto como goleador.

Luis Romo es duda para el juego ante Tigres por una fuerte entrada en el tobillo | Foto: Jam Media

Se espera que en las próximas horas a través de las redes sociales del equipo se de a conocer la lista de los convocados para el partido. Ahí se sabrá si Luis Romo es elegible o lo guardarán ya que la siguiente semana habrá jornada doble y no querrán arriesgarlo a perderlo por más juegos.

Las acciones del partido serán este sábado 16 de octubre en punto de las 21:00 pm, ambos equipos lucharán por la victoria para poder escalar posiciones ahora que se acerca el cierre de la Liga MX.