Liga MX: Luis Romo le dice no a Rayados y solo dejaría a Cruz Azul si va a Europa

México.- La noticia de que Cruz Azul y Rayados estaban preparando un intercambio de jugadores al parecer quedó en el olvido luego de que el mismo Luis Romo habló para dejar claro que su sueño es jugar en Europa y que hará todo lo que esté en sus manos para lograrlo, pero que en ese camino no está cambiando de equipo en la Liga MX lo que le cierra las puertas a equipos mexicanos que supuestamente estaban buscando sus servicios.

Este jueves TUDN habló en exclusiva con el futbolista quien dejó claro que no hay situaciones en las que lo pongan en otros equipos de la Liga MX ya que no se ve dejando a Cruz Azul si no se trata de una oportunidad en el viejo continente, además de asegurar que no quiere irse sin dejarle algún beneficio para la máquina por lo que buscaría salir antes de la culminación de su contrato para poder hacerlo.

"La verdad nunca pensé en irme libre, siempre intenté traerle algo para Cruz Azul, pero lo que me compete a mí es lo deportivo, necesito jugar, así me quede libre pero si no estoy en mi mejor momento no podré dar ese salto. Voy a hacer todo lo posible por dar ese salto, por llegar a Europa y sea lo que sea lo haré por que es mi sueño", comentó, tambien hizo hincapié de que hará todo lo que sea por salir pero solo a Europa ya que en la Liga MX no hay posibilidad de hacerlo ahora.

De esa manera se puede confirmar que en los planes del mediocampista canterano de Querétaro no está en brincar a otros equipos de la Liga MX. Además dejó claro que desea hacer un gran 2022 en busca de llegar a Selección Mexicana y poder pelear un puesto para el Mundial de Qatar, pero sobre todo hacer un gran cierre de Eliminatoria para despejar dudas del proceso.

Luis Romo quiere seguir en Cruz Azul y buscar su salida a Europa | Foto: Jam Media

"Primero que nada Cruz Azul, después Selección y el Mundial. El Mundial es lo más importante, meternos a eso, empezar a despejar las dudas, porque cerramos el año de una manera un poco complicada y tenemos que reivindicar tambien a la selección y conseguir lo antes posible el pase al Mundial", dijo el jugador.

Ahora Luis Romo y Cruz Azul siguen en pretemporada en Cancún en donde han tenido sus duelos de preparación de cara al inicio de la Liga MX dentro de menos de dos semanas. Luis Romo aún no ha firmado su renovación con la Máquina y su contrato culmina en diciembre de 2022 por lo que de no encontrar un arreglo con la directiva para junio de 2022 ya podrá negociar su pase con cualquier equipo y ahora si marcharse gratis.