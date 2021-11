Liga MX: Luis Romo teme por el pase al mundial y pide a la afición no hacer el grito homofóbico

México.- Este miércoles el juego de Cruz Azul vs León se vio interrumpido en 3 ocasiones por el grito homofóbico realizado por la afición de Cruz Azul reaccionando al mal resultado de su equipo, esto ha alertado una vez más a los clubes de la Liga MX a detener esa acción pues tarde o temprano tendrá consecuencias como le ha pasado esta semana a la Selección Mexicana.

Luego del partido y la decepción de Cruz Azul de perder el juego, Luis Romo atendió a los medios en zona mixta y habló de la situación mostrando su preocupación por el hecho de que se les ha pedido de buena manera a los aficionados que no reincidan en el grito pero que no hacen caso y eso puede ser perjudicial.

Incluso retomó el caso de la Selección Mexicana en donde deja claro que no hay manera de que siga pasando ya que lo que está en juego es la asistencia a un Mundial y eso es algo que no puede permitirse pues hay un trabajo detrás de ese boleto y no puede perderse por algo que se ha prohibido desde hace ya varios años.

Leer más: Liga MX: Pumas tiene en sus manos su calificación y el poder de echar a Chivas del Repechaje

"Es lindo tener a la afición, pero si se van a comportar de esa manera a veces el hecho de sentirse tranquilo, de que no va a pasar nada porque tambien está ese riesgo de no ir al mundial. imagínate que el próximo castigo sea que empiecen a quitar puntos, a condicionar para sacarte del mundial ya sería peor", dijo el jugador de Cruz Azul.

Luis Romo durante el partido ante León en donde cayó su equipo 0-1 | Foto: Jam Media

Luis Romo se mantiene preocupado ya que entiende que no toda la afición es quien participa pero que por unos cuantos la llevan todos, además con la reciente multa de la FIFA quiere poner el ejemplo de que lo que hace la afición está mal y los invita a tener un mejor comportamiento en las gradas para poner el nombre de México en lo alto.

Leer más: Liga MX: León, Toluca y Cruz Azul nuevos invitados a la fase final del Apertura 2021

"Hay que ser conscientes de lo que está en juego, ojalá y se revoque la decisión y contar con la gente, invitarlos a que se comporten de la mejor manera y que sigan poniendo en alto el nombre de México con otras cosas que hacían antes", agregó el futbolista.

Cruz Azul en Liga MX a pesar de la derrota ante León consiguió la calificación a la fase final, aún tiene la posibilidad pelear por un lugar en la Liguilla directa o quedarse con el Repechaje, todo dependerá del último juego de la Liga MX ante Pumas esta fin de semana.