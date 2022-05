Liga MX: Luis Suárez confirma que equipos mexicanos lo han buscado

México.- Las bombas para el verano en la Liga MX ya se han comenzado a preparar y la primera que se ha dado a conocer es que algún equipo mexicano ya preguntó por los servicios del delantero uruguayo Luis Suárez quien ha terminado su contrato con el Atlético de Madrid. Si bien existe la posibilidad el mismo atacante no le cerró la oportunidad a seguir buscando seguir en Europa pues considera que tiene aún mucho que dar allá.

Recientemente el mismo Luis Suárez confirmó en una entrevista en España que minutos después de la culminación de la temporada de LaLiga el celular no ha dejado de sonar en busca de sus servicios. México ha sido uno de los países más insistentes pero los altos costos le estarían dando un freno a las negociaciones pues pocos clubes podrían pagar ese dinero y no todos estarían dispuestos a pagar.

"Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica de equipos de Brasil, me llamaron de Centroamérica, como de México, después de Argentina tambien hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza está para el nivel competitivo. El nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho pero la cabeza la tengo a acá", dijo el delantero que por ahora no tiene equipo a la Cadena Ser.

Asimismo el atacante confirmó que no tiene nada seguro, no sabe con qué equipo estará jugando en las próximas semanas pero quiere que sea en Europa, "Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mi, por la competencia, por mi familia, ahí tomaremos la decisión", agregó.

Desde hace algunos días en la Liga MX comenzó a surgir que uno de los equipos interesados por el jugador era el Club América, incluso antes de que el mismo Luis Suárez confirmara que lo buscaban de México, por ahora todo se trata de un rumor que podría tomar un rumbo diferente en siguientes días.