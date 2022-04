Liga MX: ¡Mal y de malas! América pierde a Bruno Valdez por lesión y suspensión

México.- Este sábado en la victoria de América de último minuto sobre Necaxa no todo fue celebración y es que un nuevo jugador tuvo que salir del partido por lesión, se trató de Bruno Valdez quien en el final del primer tiempo tuvo que dejar el partido por una lesión en el tobillo derecho luego de intentar cortar una jugada de contragolpe, lo que provocó que el jugador de Necaxa cayera en su pie lesionándolo.

De acuerdo a las imágenes se aprecia que el atacante hidrocálido le torció el tobillo al jugador de América y aunque recibió atención médica en la siguiente jugada tuvo que salir por el dolor. Hasta el momento el cuerpo médico de las Águilas no han revelado la gravedad de su lesión y cuánto tiempo tendrá que quedar fuera de circulación.

Pero las malas noticias no acaban ahí y es que en caso de la lesión no sea fuerte y que pueda estar listo para el siguiente fin de semana, tampoco podrá jugar ya que en la misma jugada en donde derribó al atacante de los Rayos se llevó el cartón amarillo lo que significó el 5to del torneo y una suspensión de un partido lo que deja claro que el siguiente ya sea por lesión o por suspensión pero no lo jugará.

Con Bruno lesionado se suma a Juan Otero quien el pasado sábado en un juego amistoso tambien tuvo un problema con una jugada muy similar en donde el cuerpo del rival cayó en su pie derecho lo que le provocó un esguince de segundo grado lo que le dejará al menos 2 semanas fuera, lo del paraguayo por ahora no está confirmada su gravedad pero de ser similar podría estar fuera el mismo tiempo.

Las lesiones es algo que han mermado mucho el nivel el sudamericano, desde hace unos años a la fecha su constante baja de juegos de Liga MX se debe a las lesiones, incluso tuvo una de ligamentos que lo dejó fuera todo un torneo. Aunque no todo es malo en su estancia con América pues ya ha sido campeón en más de una ocasión y además se ha colocado como el defensor más goleador en la historia del club, superando a Alfredo Tena con 27 goles.

América luego de ligar su segunda victoria del torneo y de ya meterse a zona importante prepara el siguiente partido que será de suma importancia para seguir en el gran camino y será ante FC Juárez pues de ganarle estaría más que dentro de la pelea por un puesto de repechaje luego de hace unas semanas haber estado en el fondo de la tabla.